Basket, i migliori italiani della ventottesima giornata di Serie A. Cinciarini predica nel deserto, Cappelletti top scorer con 27 punti

Si è disputato nel weekend il ventottesimo turno del massimo campionato italiano di basket e il fine settimana non ha rivoluzionato la classifica, con le migliori tutte vincenti, con la corsa playoff che resta viva, mentre in coda Scafati e Pistoia restano spalle al muro. Ma come hanno giocato gli italiani sui parquet, quali sono stati i migliori?

Il primo match di giornata ha visto Trento battere nettamente Sassari per 95-77 e nonostante il brutto ko a spiccare è stata la prestazione di Alessandro Cappelletti, che ha chiuso il match con 27 punti in 31 minuti in campo. Nuovo ko, invece, per Scafati – ormai a un passo dalla retrocessione – caduta in casa 87-92 contro Treviso. E ai campani non è bastata la doppia doppia di Andrea Cinciarini, con 22 punti e 10 assist, né i 15 punti di Alessandro Zanelli o gli 11 di Federico Maschi.

Vittoria esterna anche per l’Olimpia Milano che ha espugnato il campo di Tortona per 68-85 e ai piemontesi non sono bastati i 10 punti (e 17 di valutazione) di Paul Biligha, né i 10 punti di Leonardo Candi per fermare i meneghini, che invece hanno visto un ottimo Niccolò Mannion, che ha chiuso con 12 punti, ma anche un perfetto Stefano Tonut in difesa. Continua a correre la Germani Brescia che ha battuto Reggio Emilia per 79-66. E continua a correre grazie ai 21 punti di Amedeo Della Valle, solito trascinatore dei lombardi.

Straripante vittoria per la Virtus Bologna che ha battuto Varese 104-67, trovando un Marco Belinelli da 13 punti, un Achille Polonara da 10 punti, ma anche un Alessandro Pajola che ha chiuso con ben 9 assist. Vittoria di misura per Pistoia, che così resta almeno virtualmente in corsa per la salvezza, che espugna Venezia 90-93, con i veneti che sprecano l’occasione di mettere quasi al sicuro i playoff. Non bastano alla Reyer i 16 punti di Amedeo Tessitori, mentre per i toscani ci sono i 9 punti di Lorenzo Saccaggi.

Due, infine, i posticipi giocati ieri sera. Nel primo vittoria esterna per Trieste che ha superato Cremona per 81-101. In un match dominato dagli stranieri spiccano per Trieste i 13 punti di Francesco Candussi. Successo esterno anche per Trapani, che ha espugnato il campo di Napoli per 77-95 e ai campani non bastano i 9 punti di Leonardo Totè, mentre per i siciliani spiccano i 6 assist di John Petrucelli.