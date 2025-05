NBA Playoff 2025, i risultati della notte (1° maggio): i Timberwolves eliminano i Lakers, i Rockets allungano la serie contro i Warriors

Un’altra grande notte quella terminata da poche ore per la NBA, con due sfide andate in scena nella Western Conference per i Playoff 2025. Gli Houston Rockets rispettano il fattore campo e si aggiudicano gara-5 contro i Golden State Warriors per 131-116 allungando così la serie ora sul 3-2 per i Warriors che avranno a disposizione un altro match point nella gara-6 (in programma la notte di sabato 3 maggio in California). I texani partono fortissimo con un primo quarto da 40-24, con gli ospiti che non riescono ad avvicinarsi quel che basta per provare ad impensierire i Rockets che volano a +27 prima del riposo di metà partita (76-49).

Nella ripresa il copione del match non cambia, con Houston che non alza il piede dall’acceleratore e ritocca il massimo vantaggio anche a +31 (105-74). Golden State prova a rendere meno pesante il passivo tirando fuori l’orgoglio nella frazione conclusiva (24-36 di parziale), ma i padroni di casa non si scompongono ed esultano di fronte al pubblico amico: finisce 131-116, Houston rimane viva e allunga la serie almeno a gara-6. Fred VanVleet trascina i suoi con 26 punti, con 25 punti di Amen Thompson e 24 di Dillon Brooks – Moses Moody top scorer dei Warriors con 25 punti subentrato dalla panchina.

I Minnesota Timberwolves fanno la voce grossa a Los Angeles battendo i Lakers per 96-103 e chiudendo così la contesa sul 4-1 che vale il passaggio del turno alle semifinali di Conference dove attendono la vincente di Rockets-Warriors. ‘Minnie’ alza subito i giri del proprio motore con un primo parziale da 22-31, con i Lakers che cercano di colmare il gap ma si ritrovano sotto di dieci lunghezze all’intervallo lungo (49-59). I giallo-viola escono bene dagli spogliatoi e riescono a mettere anche la freccia nel terzo quarto (79-77), con gli ospiti che rispondono prontamente e rimangono avanti dopo 36’ di gioco (80-81).

Nella frazione decisiva i Lakers si ritrovano ancora davanti (88-87), ma i Timberwolves ritrovano fluidità in attacco e piazzano la zampata che vale il 96-103 con cui espugnano la Crypto.com Arena di Los Angeles ed eliminano i Lakers nella serie vinta per 4-1. Rudy Gobert piazza una prestazione monstre da 27 punti e 24 rimbalzi, con 23 punti di Julius Randle e la tripla doppia accarezzata da Anthony Edwards con 15 punti, 11 rimbalzi e 8 assist – ai Lakers non bastano i 28 punti e 9 assist di Luka Doncic e i 22 punti di un mai domo LeBron James per provare ad allungare la sfida almeno a gara-6.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

1° turno Ovest

Houston Rockets-Golden State Warriors 131-116 (Golden State avanti 3-2 nella serie)

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 96-103 (Minnesota vince la serie 4-1)