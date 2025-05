Scherma, Michela Battiston sesta al Grand Prix di Sciabola. A Seoul vince Jeon

Si ferma ai quarti di finale il percorso di Michela Battiston in quel di Seoul, capitale della Corea del Sud, che ha ospitato questo fine settimana il Grand Prix 2025 di scherma, specialità sciabola. L’azzurra, la migliore della spedizione italiana, ha dovuto cedere il passo alla padrona di casa Hayoung Jeon, dopo aver condotto un percorso interessante.

Il cammino della nostra portacolori è cominciato sconfiggendo la nipponica, numero 55 del seeding, Chirika Takahashi per 15-6, regolando poi Chiara Mormile, battuta per 15-13 in un derby tutto italiano che l’ha portata all’ottavo di finale con l’iberica Araceli Navarro, arginata senza patemi con 15-4. Decisamente più complesso invece il vìs-a-vìs con l’asiatica padrona di casa, la quale si è imposta per 15-8 in un assalto ben controllato dall’inizio alla fine, vincendo poi la gara grazie al successo sulla connazionale Jeongmi Kim per 15-13. Sesto quindi il piazzamento finale di Battiston.

La già citata Mormile si è invece dovuta accontentare della ventiquattresima posizione precedendo Carlotta Fusetti. Ventinovesima inoltre Martina Criscio, mentre Manuela Spica si è classifica trentesima, Eloisa Passaro quarantunesima e Benedetta Fusetti cinquantatreesima. I prossimi appuntamenti di sciabola si svolgeranno tra il 23 e il 25 maggio: tappa a Madrid per il gruppo maschile, mentre le donne gareggeranno in quel di Lima. Poi sarà la volta dei Campionati Europei di Genova.