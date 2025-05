Scherma: al Grand Prix di Seoul sette sciabolatrici azzurre staccano il pass per il tabellone finale

Una discreta rappresentanza di azzurre prenderà parte al tabellone principale in quel di Seoul, Capitale della Corea del Sud che ospita questo fine settimana Il Grand Prix 2025 di scherma, specialità sciabola. In occasione del turno preliminare nello specifico sei portacolori hanno raggiunto Michela Battiston, già dentro in virtù del ranking.

Due nello specifico le atlete che hanno condotto una prima fase estremamente positiva. Si tratta di Chiara Mormile e Carlotta Fusetti, autrici rispettivamente di un percorso netto (sei vittorie su sei) e di cinque successi e di un K.O.

Bene poi Eloisa Passaro, Martina Criscio, Manuela Spica e Benedetta Fusetti, brillanti una volta affrontato il tabellone da 64. Niente da fare invece per Giulia Arpino, Alessia Di Carlo, Mariella Viale, Michela Lando e Claudia Rotili, eliminate.

Nella notte italiana di domani, sabato 3 maggio, si svolgeranno le fasi preliminari maschili, in cui saranno della partita Pietro Torre, Dario Cavaliere, Matteo Neri, Mattia Rea, Edoardo Cantini, Giacomo Mignuzzi, Marco Mastrullo, Francesco Bonsanto, Daniele Franciosa e Cosimo Bertini. Già ammessi invece Luca Curatoli e Michele Gallo.