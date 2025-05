Scherma, dodici fiorettisti azzurri raggiungono il tabellone principale a Vancouver

L’Italia piazza l’en plein nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Vancouver. Saranno, infatti, dodici gli azzurri che saranno in pedana questa notte nella prova individuale (ci sarà in contemporanea anche quella femminile con nove azzurre).

Già sicuri della presenza in tabellone, grazie alla loro posizione nel ranking mondiale, erano Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. Assente, invece, Filippo Macchi, rimasto in Italia a scopo precauzionale dopo un piccolo infortunio alla gamba sinistra rimediato in allenamento

Dopo la fase a gironi l’unico ad aver staccato direttamente il pass per il tabellone principale è stato Damiano Rosatelli. Successivamente dagli assalti preliminari sono usciti vittoriosi Lorenzo Nista, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giulio Lombardi e Francesco Ingargiola. Domenica sera, invece, si terrà la prova a squadre con il CT Simone Vanni che non ha ancora deciso quale quartetto schierare.