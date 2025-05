Scandicci-VakifBank Istanbul oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

Oggi sabato 3 maggio (ore 18.00) si gioca Scandicci-VakifBank Istanbul, semifinale della Champions League 2025 di volley femminile. Dopo l’atteso derby italiano tra Milano e Conegliano, in programma alle ore 15.00, sarà la vibrante sfida tra le toscane e la corazzata turca a chiudere la prima giornata della Final Four della massima competizione europea, che andrà in scena durante il fine settimana a Istanbul (Turchia).

La formazione italiana si è qualificata per la prima volta alla fase calda della rassegna continentale e ora sarà chiamata a gettare il cuore oltre l’ostacolo nella durissima partita contro la corazzata turca, che avrà il vantaggio di giocare nella propria città (anche se l’evento è in programma nel palazzetto del Fenerbahce). La terza forza della Serie A1, sconfitta da Milano nella semifinale scudetto, cercherà la grande impresa contro le fresche Campionesse di Turchia, che partiranno con i favori del pronostico.

A trascinare Scandicci sarà soprattutto la bomber Ekaterina Antropova spalleggiata dalla regista Maja Ognjenovic, dalle schiacciatrici Britt Herbots e Kara Bajema, dalle centrali Linda Nwakalor e Ana Carolina Da Silva. Il VakifBank di coach Giovanni Guidetti punterà sull’opposto Kiera Van Ryk, le schiacciatrici Marina Markova e Caterina Bosetti, le centrali Xinyue Yuan e Zehra Gunes. In palio la qualificazione alla finale da giocare contro la vincente di Milano-Conegliano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-VakifBank Istanbul, semifinale della Champions League 2025 di volley femminile. La partirà sarà trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 254; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SCANDICCI-VAKIFBANK VOLLEY OGGI

Sabato 3 maggio

Ore 18.00 Semifinale 2: Savino Del Bene Scandicci vs VakifBank Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 254

PROGRAMMA SCANDICCI-VAKIFBANK CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 254, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.