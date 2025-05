Chi è Mariano Navone, il primo avversario di Sinner a Roma. Nel 2024 sconfisse Musetti

Sarà l’argentino Mariano Navone a bagnare l’esordio agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis di Jannik Sinner, numero 1 del mondo, al rientro in campo dopo il termine della sospensione, che entra in gioco direttamente al secondo turno in quanto accreditato della prima testa di serie.

Il sudamericano è il numero 99 del mondo, ma dopo il Roland Garros 2024 era arrivato al 29° posto, ha 24 anni e non ha mai vinto titoli in carriera sul circuito maggiore. Navone, destrorso, gioca il rovescio a due mani, ed in stagione ha vinto 10 incontri dei 23 giocati sull’ATP Tour.

Proprio nella scorsa stagione Navone in due occasioni ha incontrato Musetti: l’argentino ha vinto la finale del Challenger di Cagliari, ma pochi mesi dopo l’azzurro si è imposto nei sedicesimi delle Olimpiadi, dove poi giunse al bronzo. Nel 2025 Navone ha battuto Sonego a Miami, ma ha perso contro Berrettini a Montecarlo.