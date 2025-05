Puppo: “Tabellone non banale per Sinner a Roma. Musetti tra i primi 4 favoriti”

Il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2025 scattati a Roma ha tenuto banco nella puntata odierna di TennisMania, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, giornalista di Eurosport, che ha analizzato il possibile sviluppo del main draw capitolino.

Nella parte bassa ci sono Alcaraz e Zverev: “Se Alcaraz sta bene, ha pienamente recuperato, e quindi è in grado di fare tre, quattro, o anche cinque partite, non dovrebbe avere difficoltà, però questo non lo sappiamo, gioca, quindi penso che sia praticamente recuperato in qualche modo. Musetti io lo considero tra i quattro o cinque favoriti del torneo di Roma, e tra questi sicuramente ha avuto il sorteggio migliore, insieme ad Alcaraz, fino ai quarti di finale. Zverev io non sono sicuro che arrivi ai quarti di finale, perché comunque è vero che ne esce uno solo da sopra, ma ci può essere Tsitsipas, ci può essere Fils, come suo avversario, anche Griekspoor, c’è anche Lehecka in quello spicchio di tabellone, non è scontato, poi Zverev ha ottimi ricordi a Roma, è il campione in carica, quindi sicuramente è un contesto in cui lui si può ancora più riprendere“.

Il sorteggio degli italiani: “Sinner ha avuto la fortuna, però poi bisogna vedere se la potrà sfruttare, di pescare Fritz e quella semifinale di Fritz, in quella parte lì di tabellone c’è anche Fonseca, ci sono tanti giocatori interessanti, c’è Mensik, quindi può uscire anche una sorpresa, non penso Fonseca. Indubbiamente il sorteggio per Jannik non è banale. Secondo me la cosa più importante è che Sinner e Musetti non siano capitati nello stesso quarto, anche se poi magari potevano non arrivarci né uno né l’altro. Io non sto dicendo che quando ho visto il sorteggio ho pensato che Darderi batterà Draper, però diciamo che la parte di tabellone di Draper è veramente bella tosta, ovviamente sarà favorito e vincerà con Darderi, però ci sono degli spicchi di tabellone effettivamente dove potevi capitare anche con Mensik“.

L’incognita delle condizioni di Matteo Berrettini: “Sicuramente il sorteggio di Berrettini e Sinner è stato quello meno buono in casa Italia, però ovviamente guardando alle carte più pesanti, Berrettini è comunque Berrettini, anche se non sappiamo come sta, però se deve affrontare Ruud è meglio farlo nel secondo match del torneo, soprattutto se dovesse stare abbastanza bene, galvanizzato dal fatto di giocare a Roma, trovi sempre quello lì che che è uno dei più forti, non è in discussione, però io pensavo che non giocasse neanche Roma dopo che fece la finale a Madrid contro Zverev nel 2021, invece giocò subito un turno difficile a Roma, dove recuperò un set contro un giocatore forte, o comunque difficile da battere, e poi comunque fece un paio di partite, quello era il miglior Berrettini onestamente, questo va rimarcato“.