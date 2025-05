Ambesi: “Sorteggio difficile per Sinner a Roma: trova tutti specialisti della terra rossa”

Nella prima puntata di TennisMania relativa agli Internazionali d’Italia 2025 scattati a Roma, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport: nella prima parte della trasmissione focus sul tabellone di singolare maschile, con i possibili cammini di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che hanno avuto in sorte percorsi molto differenti.

Il tabellone di Lorenzo Musetti: “Bene fino ai quarti di finale, perché troverebbe Medvedev agli ottavi, prima un’autostrada, nei quarti Zverev o Tsitsipas, che sono sicuramente due avversari di altissimo profilo, ma che ha battuto negli ultimi due precedenti, per quanto possa contare, però un po’ conta. Musetti bene secondo me fino ad arrivare ai quarti, poi ai quarti si vede: Medvedev, per quanto abbiamo visto a Madrid, non mi sembra in grado di fronteggiare Musetti, poi parliamo comunque di un atleta con grande palmares, l’ultimo torneo l’ha vinto anche a Roma“.

Sorte avversa per gli altri italiani: “Il sorteggio io lo trovo complessivamente sfortunato per gli italiani complessivamente: gli altri italiani, Sinner lo mettiamo da parte, li valutiamo non tanto sul primissimo turno quanto sul secondo, e bene o male pescano tutti il peggio o quasi, vincendo poi il primo turno. C’è anche un derby, Nardi-Cobolli, Berrettini alla seconda partita troverebbe Casper Ruud, e quindi è in quello spicchio di tabellone che fa riferimento a Jannik Sinner“.

Il percorso di Jannik Sinner: “Per Jannik Sinner bene Navone al secondo turno, che però non si batte da solo, è un buon giocatore sulla terra nonostante in questo momento sia un po’ in difficoltà, lo scorso anno di questi tempi vinceva, mi pare, il Challenger a Cagliari battendo Musetti in finale, dopo però c’è Davidovich Fokina, che ha dimostrato in queste settimane di essere tre primi 10 sulla terra, a seguire Cerundolo, idem come sopra, anche meglio, e poi arrivando ai quarti di finale Casper Ruud“.

I potenziali pericoli per il numero 1 ATP: “Qual è il concetto: trova tutti specialisti della terra, Navone tale è, poi Davidovich Fokina, Cerundolo e Ruud, giocatori che quando si arriva ad affrontare la terra rossa alzano tutti l’asticella in maniera sensibile, quindi tabellone difficile fino ad arrivare lì, molto più difficile fino ad arrivare lì che forse, dopo, con l’eventuale semifinale. Probabilmente era meglio auspicare una seconda partita, dopo quella eventualmente con Navone, o Cinà, un attimino più agevole, però questo è quello che passa il convento, bisogna accettarlo. In generale per l’Italia poteva andare meglio“.