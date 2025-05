Perché la finale dei Mondiali di curling misto non si vedrà in tv. L’alternativa dello streaming

Sabato 3 maggio, alle ore 19.00 italiane, l’Italia affronterà la Scozia nella finale dei Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto: Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno già affrontato e battuto Bruce Mouat e Jennifer Dodds nel round robin, imponendosi con lo score di 7-4.

La coppia italiana, ricompostasi dopo la trionfale esperienza delle Olimpiadi 2022, è imbattuta da 21 incontri, ovvero gli 11 del cammino immacolato che ha portato gli azzurri all’oro a Pechino 2022, ed i 10 di questa rassegna iridata, tra round robin e semifinali. Eurosport non ha comprato i diritti del torneo, e la finale non sarà visibile in tv.

Il match tra Italia e Scozia, finale dei Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, sarà visibile soltanto in diretta streaming a pagamento su “The Curling Channel“, con l’acquisto di un ticket del costo di 8.99 dollari americani. OA Sport, invece, vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

PROGRAMMA FINALE MONDIALI CURLING MISTO 2025

Sabato 3 maggio

Ore 19.00 Italia-Scozia – Diretta streaming a pagamento su The Curling Channel

