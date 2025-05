Pallamano: i verdetti della Serie A Gold, dai playoff alle squadre retrocesse

Con la disputa della 26esima giornata, la stagione regolare della Serie A Gold 2024-2025 di pallamano si è ufficialmente conclusa.

Diventano quindi ufficiali i verdetti del massimo Campionato Italiano di pallamano, sia per quanto riguardano i playoff scudetto sia per quanto la zona retrocessione relativa alla Serie A Silver.

Cassano Magnano-Conversano sarà il primo accoppiamento verso il tricolore, mentre il secondo sarà costituito da Alperia Black Devils-Teamnetwork Albatro, con le serie che inizieranno il prossimo 24 maggio.

In ottica retrocessione invece, a scendere di categoria sono in maniera definitiva il Secchia Rubiera e il Camerano, che non farà i playout perché ha chiuso il proprio torneo a otto lunghezze da Pressano. Di seguito i risultati dell’ultimo turno di campionato, i verdetti e il calendario dei playoff.

Serie A Gold 2024-2025: 26esima giornata

Fasano-Macagi Cingoli 35-25

Chiaravalle-Pressano 23-21

Alperia Black Devils-Sparer Eppan 34-27

Camerano-Sassari 27-34

Bozen-Secchia Rubiera 36-33

Cassano Magnano-Teamnetwork Albatro 29-25

Brixen-Conversano 31-33

PLAY-OFF

SEMIFINALI

Cassano Magnago – Conversano

Alperia Black Devils – Teamnetwork Albatro

Le gare si disputano fra 17 maggio (gara-1), 24 maggio (gara-2) e 28 maggio (gara-3 eventuale)

Cassano Magnago – Conversano Alperia Black Devils – Teamnetwork Albatro Le gare si disputano fra 17 maggio (gara-1), 24 maggio (gara-2) e 28 maggio (gara-3 eventuale) FINALE

Vincente 1^\4^ – Vincente 2^\3^

Le gare si disputano fra 31 maggio (gara-1), 7 giugno (gara-2) e 11 giugno (gara-3 eventuale)

La classifica definitiva:

Cassano Magnago 41 pti, Alperia Black Devils 41, Teamnetwork Albatro 41, Conversano 40, Raimond Sassari 37, Brixen 28, Bolzano 28, Junior Fasano 22, Macagi Cingoli 20, Sparer Eppan 19, Publiesse Chiaravalle 18, Pressano 16, Camerano 8, Secchia Rubiera 5

in grassetto le qualificate ai play-off Scudetto | Camerano e Secchia Rubiera retrocesse in Serie A Silver

La classifica avulsa che ha stabilito le posizioni in zona play-off:

Teamnetwork Albatro – Alperia Black Devils: 30-24; 32-33

Teamnetwork Albatro – Cassano Magnago: 26-30; 25-29

Cassano Magnago – Alperia Black Devils: 37-25; 21-28

Classifica: Cassano Magnago 6 pti, Alperia Black Devils 4, Teamnetwork Albatro 2