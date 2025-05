Pallamano, Andrea Parisini: “La Spagna è fortissima: cerchiamo il grande risultato che ci qualifichi agli Europei”

Verso Italia-Spagna di pallamano, partita valida per il Gruppo 4 delle qualificazioni agli Europei 2026, con il capitano degli azzurri Andrea Parisini.

In vista del duello che si terrà giovedì 8 maggio a Fasano, dalle ore 19.00, il pivot della selezione tricolore ha detto: “Sicuramente – ha affermato Parisini riferendosi alle partite disputate qualche settimana fa contro la Lettonia, che hanno segnato l’esordio di Bob Hanning sulla panchina dell’Italia della pallamano – sono state due partite importanti, perché le prime di un nuovo ciclo tecnico». Quelle contro i lettoni, infatti, sono state le prime due partite con Hanning in panchina”.

“Ci sta che siano emerse alcune cose da migliorare. Di buono portiamo con noi l’attacco, dove, pur non esprimendoci al meglio, siamo riusciti sempre a realizzare 30-35 gol. A mio parere l’aspetto meno positivo è stata la difesa, dove abbiamo subito un po’ troppo, forse anche perché soprattutto nella seconda partita ci siamo un po’ rilassati dopo avere raggiunto il +15. Ripartiamo dall’attacco, ma soprattutto dall’atteggiamento e dalla voglia di fare, sfruttando questi giorni insieme per migliorare l’aspetto difensivo e ciò che è andato meno bene”.

Poi sugli iberici ha aggiunto: “La Spagna è fortissima, lo sappiamo. Vengono da un bronzo ai Giochi Olimpici e anche se stanno affrontando in parte un ricambio generazionale, i loro giocatori giocano quasi tutti la Champions League ogni settimana. Sarà una partita molto dura. Dobbiamo affidarci a una difesa solida, aiutare i nostri portieri a fare una grande partita e giocare il nostro gioco veloce, con fluidità in attacco per cercare di metterli in difficoltà come abbiamo fatto all’andata”.

Sul pubblico di Fasano, più in generale della Puglia: “Torniamo in questa terra a un anno esatto (era il 9 maggio 2024 ndr) dalla vittoria contro il Montenegro a Conversano. Siamo a pochi chilometri di distanza, in una città che respira pallamano e consapevoli che, per cercare l’impresa, avremo bisogno del migliore pubblico possibile, che già dal riscaldamento ci faccia avvertire il proprio calore. Sono sicuro che Fasano saprà rispondere nella maniera ideale, con l’auspicio che la Puglia ci porti ancora una volta un grande risultato”.

Infine Andrea Parisini, rispetto alle chance di qualificazione agli Europei ha detto: “Sappiamo che qualificarsi agli Europei sarebbe uno step fondamentale per allungare questo percorso. Siamo partiti bene in questo girone con risultati e prestazioni arrivati contro Serbia e Spagna, ma siamo consapevoli che, alla luce dei risultati arrivati dagli altri gruppi, probabilmente avremo bisogno di un’altra vittoria per avere la sicurezza. Farlo in casa giovedì, col nostro pubblico, sarebbe la cosa ideale. Per questo rinnovo l’appello ai tifosi di farci sentire il calore anche in questi giorni e nelle ore che precederanno la partita. Siamo tutti molto carichi e vogliamo scrivere un altro pezzo di storia di questo sport in Italia”.