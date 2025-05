Pallamano, playoff 2025: Pontinia batte Salerno, Erice non sbaglia

Adattiva Pontinia ed Ac Life Style Erice svettano nella prima giornata dei playoff di Serie A1 2025. La compagine laziale e le vincitrici della regular season dettano legge nella prima sfida valida come semifinale.

Il primo match è stato il più avvincente, Pontinia ha battuto in casa Jomi Salerno per solo due punti (20-18). Le campane hanno tentato di recuperare nel finale sulle avversarie, l’obiettivo non è stato raggiunto prima della sirena finale.

Decisamente più semplice il match che ha visto Ac Life Style Erice e Cassano Magnago. Le lombarde hanno infatti sofferto in Sicilia contro le temibili rivali, un duello a senso unico che si è concluso sul punteggio di 28-19.

Appuntamento ora al 10 maggio per la gara 2 che potrebbe decidere la prima finalista dei Playoffs 2025. Ricordiamo che in caso di successo del team che oggi ha perso è prevista una gara 3 che il 14 maggio.