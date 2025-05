NBA Playoff 2025, i risultati della notte (9 maggio): i Timberwolves vincono gara-2 e pareggiano i conti contro i Warriors ad Ovest

I Minnesota Timberwoles reagiscono subito nella gara-2 delle semifinali di Western Conference per i playoff della NBA 2025! Dopo il ko di gara-1 Anthony Edwards e compagni vincono di fronte al proprio pubblico contro i Golden State Warriors per 117-93 e pareggiano così i conti nella serie che ora si sposta in California per le prossime due sfide.

I padroni di casa iniziano benissimo con un parziale di 13-0 che indirizza la partita sui binari giusti fin dalle prime battute. Gli ospiti sembrano soffrire molto l’assenza pesante di Steph Curry – la stella dei Warriors, infortunatasi in gara-1, dovrebbe rimanere ai box per circa una settimana – e faticano molto a trovare fluidità in attacco, con Minnesota che chiude la prima frazione sul +14 (29-15). Nel secondo quarto i Timberwolves continuano a spingere sull’acceleratore aggiornando costantemente il massimo vantaggio arrivando anche a +22 (46-24), con Golden State che non riesce ad avvicinarsi abbastanza per impensierire gli avversari e si ritrova ad inseguire sul -17 all’intervallo lungo (56-39).

Nella ripresa i californiani riescono però ad accennare una timida reazione risalendo fino al -7 (65-58), ma Minnesota torna ad imporre il proprio ritmo e prende nuovamente il largo nel punteggio, ristabilendo il +20 con cui si va all’ultima pausa breve del match (85-65). Nella frazione conclusiva i padroni di casa possono permettersi di giocare con il cronometro forti dell’enorme vantaggio accumulato (106-85), con Golden State che prova a limitare i danni non riuscendo più a colmare il gap: finisce 117-93, esulta il pubblico di casa per la vittoria dei Minnesota Timberwolves che ristabiliscono il fattore campo e pareggiano così i conti nella serie (1-1).

Julius Randle trascina i suoi con 24 punti e 11 assist, con 20 punti e 9 rimbalzi di un sempre efficace Anthony Edwards – 20 punti per Nickeil Alexander-Walker entrato a partita in corso, mentre Jonathan Kuminga è miglior realizzatore dei Warriors con 18 punti subentrato dalla panchina insieme a Jimmy Butler III che mette a referto 17 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Semifinali Western Conference

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 117-93 (serie in parità sull’1-1)