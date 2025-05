NBA Playoff 2025, i risultati della notte (8 maggio): i Knicks sorprendono ancora Boston, Oklahoma travolge Denver e pareggia la serie

Proseguono con le semifinali di Western ed Eastern Conference i Playoff NBA 2025. Nella notte italiana si sono disputate le due partite valide per gara-2: Boston Celtics-New York Knicks e Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets. Andiamo ad analizzare i due match che, come sempre, hanno presentato un grandissimo spot per il basket internazionale.

Continuano le soprese in quel di Boston, con i Celtics che, in casa, subiscono la seconda sconfitta consecutiva ad opera dei New York Knicks. Al termine delle prime due partite, la serie registra un clamoroso 0-2 Knicks che dovrà ancora disputare i due match casalinghi. Colpo duro per i campioni NBA 2024 che sono chiamati ad una rimonta difficile ma non impossibile.

Boston parte forte in cerca di riscatto e e conclude il primo quarto con 11 punti di vantaggio. Nella seconda frazione la squadra di New York reagisce e prende fiducia, riavvicinandosi ai Celtics. A 3 minuti dalla fine del terzo quarto la squadra di casa è avanti di 20 ma da quel momento, come successo in gara-1, cambia la partita. Boston non segna più e i Knicks completano una fantastica rimonta. I liberi di Jalen Brunson lasciano l’ultimo tiro a Jason Tatum che viene stoppato da Mikal Bridges, già decisivo nella prima gara. La sirena finale chiude il match con il punteggio di 90-91. Top scorer: Josh Hart (23 punti).

Ad Ovest, gli Oklahoma City Thunder non si fanno sorprendere e, dopo la sconfitta in gara-1, rimettono subito le cose in equilibrio con una sonora vittoria ai danni dei Denver Nuggets. La reazione della testa di serie numero 1 non si è fatta attendere ed i Thunder hanno ritrovato quella magia che aveva accompagnato gran parte della regular-season. In vista delle prossime due partite a Denver, la serie fa segnare un interessante 1-1.

La partita di questa notte non è mai stata in discussione. Il primo quarto, concluso 45-21, indirizza già il match in favore di Oklahoma che appare decisa ed unita. Al termine dei 20 minuti la squadra di casa segna 87 punti, record di franchigia per punti segnati in una partita playoff, con tutti i giocatori in doppia cifra. Il secondo tempo si gioca solo per dovere di cronaca ed il match si conclude con il punteggio di 149-106. Top scorer: Shai Gilgeous-Alexander (34 punti).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

