NBA, i risultati della notte (16 maggio): Spurs in finale di Western Conference, i Pistons forzano gara-7

Una serie finisce, l’altra no. Se da una parte i San Antonio Spurs raggiungono gli Oklahoma City Thunder nella finale di Western Conference, dall’altra non è ancora finita la sfida tra Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers. Una situazione che, in breve, fa capire anche il tipo di equilibrio e le sorprese giornaliere che possono verificarsi anche nei playoff.

I Pistons, in particolare, con una notte eccezionale vanno a Cleveland e vincono 94-115 mettendo insieme una grande seconda metà di gara, e in particolare un terzo quarto da 19-30 per trovarsi non tanto e non solo con i 21 punti di Cade Cunningham, quanto con una panchina di enorme supporto, visti i 17 di Paul Reed e i 14 di Duncan Robinson, entrambi non nel quintetto base. Per i Cavs 23 di James Harden e 18 di Donovan Mitchell ed Evan Mobley, ma supporto scarsissimo proprio da oltre il quintetto.

Per gli Spurs, invece, nettissimo 109-139 sui Minnesota Timberwolves al fine di chiudere il 4-2. Gara-6 dominata fin da subito con un 61-74 a metà gara e un ulteriore 23-36 nel terzo quarto che funge da pietra tombale per Minnesota. Stephon Castle vola con 32 punti e 11 rimbalzi; 21 per De’Aaron Fox e 19 per Victor Wembanyama. Per i Timberwolves 24 di Anthony Edwards e 21 dalla panchina di Terrence Shannon, oltre a 18 di Naz Reid, ma a mancare totalmente sono Juluis Randle (3 punti) e Rudy Gobert (neanche uno).

Questa notte non ci saranno incontri, mentre in quella tra domenica e lunedì si deciderà chi tra Pistons e Cavaliers sfiderà i New York Knicks nella finale di Eastern Conference. Tra lunedì e martedì, invece, prenderà il via la sfida Spurs-Thunder, che poi sono le prime due classificate a Ovest.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers (4)-Detroit Pistons (1) 94-115 (Serie 3-3)

Western Conference

Minnesota Timberwolves (6)-San Antonio Spurs (2) 109-139 (Serie 4-2 Spurs)