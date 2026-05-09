NBA 2026, i risultati della notte (9 Maggio): New York vola sul 3-0, San Antonio si riprende il fattore campo

Proseguono i Playoff NBA con due partite giocate nella notte. Si avvicina sempre di più la seconda finale della Eastern Conference consecutiva per i Ney York Knicks, che vincono anche gara-3 contro i Philadelphia 76ers per 108-94 e si portano sul 3-0, con i Sixers ora obbligati ad un miracolo mai riuscito nella storia della NBA. Philadelphia era partita forte, portandosi anche sul +12, ma poi si è spenta progressivamente, lasciando spazio ad una New York inarrestabile e che ha dominato il resto del match.

L’assenza di un giocatore fondamentale come Anunoby non si è sentita in casa Knicks, con Jalen Brunson che ha preso per mano la squadra con 33 punti e 9 assist, ma ci sono anche i 23 punti di Mikal Bridges e la doppia doppia di Josh Hart (12 punti e 11 rimbalzi). Philadelphia ha ritrovato Joel Embiid, che ha chiuso con 18 punti, mentre il miglior marcatore è Kelly Oubre Jr. con 22 punti.

Nell’altra serie giocata stanotte i San Antonio Spurs si riprendono il fattore campo e vincono gara-3 contro i Minnesota Timberwolves con il punteggio di 115-108 e si portano sul 2-1. Grande equilibrio nei primi due quarti, poi gli Spurs hanno preso il comando del match nel terzo parziale. Minny è rimasta comunque sempre attaccata, ma è una tripla di Wembanyama a tre minuti dalla fine a spaccare nuovamente il match, con San Antonio che ha poi gestito bene il finale.

Proprio il francese chiude con una prestazione sontuosa da 39 punti, 15 rimbalzi e 5 stoppate, risultando semplicemente dominante. Oltre alla loro stella, gli Spurs hanno avuto un ottimo contributo anche da De’Aaron Fox (17 punti) e Stephon Castle (13 punti e 12 assist). A Minnesota non è bastata la doppia doppia di Anthony Edwards, che ha chiuso il match con 32 punti e 14 rimbalzi. Domenica appuntamento con gara-4 con i T’Wolves spalle al muro e costretti a vincere per evitare di dare agli Spurs il primo match point.

RISULTATI PLAYOFF NBA 2026 (9 MAGGIO)

Philadelphia 76ers – New York Knicks 94-108 (serie 0-3)

Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs 108-115 (serie 1-2)