NBA, i risultati della notte (13 maggio): gli Spurs battono i Timberwolves e si portano sul 3-2 nelle semifinali di Conference

Una sola partita disputata nella notte per il secondo turno dei playoff 2026 nella NBA ovvero San Antonio Spurs-Minnesota Timbervolwes, in attesa dell’altra gara-5 ad Est tra Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers in programma domani notte: scopriamo insieme com’è andata la sfida terminata da poche ore.

I San Antonio Spurs rialzano la testa in gara-5 e sfruttano ancora una volta il fattore campo per battere nettamente i Minnesota Timberwolves per 126-97, con i texani avanti 3-2 nella serie e che avranno ora a disposizione il primo ‘match-point’ nella prossima gara-6 per centrare le finali di Conference ad Ovest. Partita subito equilibrata, con gli Spurs che possono contare nuovamente su Victor Wembanyama espulso dopo pochi minuti in gara-4: la giovane stella francese si mette immediatamente in mostra ed è già a quota 16 punti nel primo quarto, con San Antonio che prende il largo (24-11) e Minnesota che si ritrova ad inseguire. Anthony Edwards prova a dare una scossa dall’arco per riportate gli ospiti a contatto (28-26), con i liberi di De’Aaron Fox e la penetrazione di Nick Reid che valgono il 34-30 dopo 12’. Secondo parziale che si apre con un break di 11-0 dei padroni di casa (43-30), con i Timberwolves che faticano a contenere l’attacco texano e scivolano ulteriormente a -15 dopo la tripla di Devin Vassell (52-37). Ayo Dosunmu penetra e schiaccia per provare a scuotere i compagni (58-42), con Nick Reid che si mette in proprio e appoggia per il 59-47 con cu si va all’intervallo lungo.

Mini-parziale di Minnesota in avvio di ripresa per rosicchiare qualche punto con Edwards (59-54), con Stephon Castle che trova il 2+1 per ridare ossigeno a San Antonio (61-54). I Timberwolves sembrano aver ritrovato fluidità nella metà campo offensiva e pareggiano con Dosunmu (61-61), ma gli Spurs ribattono prontamente e tornano ad accarezzare la doppia cifra di vantaggio con la virata di Castle (72-63). Devin Vassell e Keldon Johson danno il via ad un altro allungo texano (83-69), con i liberi di Fox che valgono il 90-73 all’ultima pausa breve del match. Nella frazione conclusivaWembanyama firma il canestro del +20 (93-73), con Minnesota che non vuole mollare e prova a tenere viva la sfida con la tripla di Nick Reid (93-81). Vassell risponde con la stessa moneta per arrivare a quota cento punti segnati (100-86), con gli Spurs che iniziano a giocare con il cronometro forti dell’enorme vantaggio accumulato (110-91). Un libero di Anderson e la bomba di Olynk fissano il punteggio finale sul 126-97 con cui San Antonio vince gara-5 e si porta sul 3-2 nella serie ad una sola vittoria dalle finali della Western Conference.

27 punti, 17 rimbalzi e 5 assist di uno scatenato Victor Wembanyama, con 21 punti di Keldon Johnson entrato dalla panchina e 18 punti di De’Aaron Fox – 17 punti di Stephon Castle e doppia doppia di Dylan Harper (12 punti e 10 rimbalzi), con 20 punti di un mai domo Anthony Edwards e 17 punti e 10 rimbalzi di Rudy Gobert tra le fila dei Timberwolves che ora si ritrovano spalle al muro e devono vincere in gara-6 per ritornare poi in Texas per l’eventuale gara-7.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Western Conference

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 126-97 (San Antonio avanti 3-2 nella serie)