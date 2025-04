NBA Playoff 2025, i risultati della notte (30 aprile): Boston e Indiana in semifinale

Proseguono i Playoff NBA e nella notte sono arrivati altri due verdetti. Boston e Indiana chiudono le loro rispettive serie sul 4-1 e si qualificano per le semifinali di Conference. I Celtics dominano gara-5 in casa contro gli Orlando Magic per 120-89, chiudendo i conti nel secondo tempo con un terzo quarto da 36-13. Jayson Tatum è il grande protagonista della serata, sfiorando la tripla doppia con 35 punti, 10 assist ed 8 rimbalzi. Importante anche il contributo di Jaylen Brwon, che mette a referto 23 punti. Per Orlando il migliore è Franz Wagner con 25 punti, mentre Paolo Banchero chiude con 19 punti e 9 rimbalzi.

Completamente diversa la gara-5 tra Pacers e Milwaukee Bucks. Indiana stacca il biglietto per la semifinale (affronterà Cleveland) vincendo dopo un tempo supplementare per 119-118. Ad essere decisivo per i padroni di casa è Tyrese Haliburton (26 punti e 9 rimbalzi), che trova il canestro della vittoria a poco più di un secondo dalla fine del primo overtime. Tutto il quintetto titolare dei Pacers va in doppia cifra con un Myles Turner da 21 punti ed un Aaron Nesmith da 19 punti e 12 rimbalzi. Antetokounmpo chiude la sua stagione con una tripla doppia da 30 punti, 20 rimbalzi e 13 assist, supportato anche dai 33 punti di Gary Trent Jr, che ha, però, sulla coscienza due palle perse fatali nel supplementare. A fine partita animi caldissimi, con il papà di Haliburton che provoca Antetokounmpo e con il greco che se la prende poi con Mathurin, ma con le panchine e gli addetti alla sicurezza che riescono ad evitare la rissa.

I Pistons torneranno a Detroit dopo aver vinto gara-5 della serie contro New York al Madison. I Knicks sono ancora avanti per 3-2, ma non possono stare tranquilli, visto che Cunningham e compagni non hanno nessuna intenzione di mollare. Una partita molto combattuta e che termina 106-103, decisa da due liberi nel finale proprio della stella di Detroit. Cade Cunningham chiuderà con 24 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, supportato da un Ausar Thompson da 22 punti. New York paga la serata negativa al tiro di Jalen Brunson (16 punti con 4/16 dal campo) e Karl-Anthony Towns (17 punti con 5/14). Ancora panchina per Simone Fontecchio.

Uno straordinario Jamal Murray trascina i Denver Nuggets in gara-5 contro i Los Angeles Clippers. Finisce 131-115 per i padroni di casa, con il canadese che ritrova lo smalto di quando è stato protagonista nella cavalcata al titolo di due anni fa, mettendo a referto 43 punti. Nikola Jokic firma una tripla doppia da 13 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, con Denver che trova anche un importante contributo da Russell Westbrook, che firma 21 punti dalla panchina. Ai Clippers non basta un Kawhi Leonard da 20 punti, 11 assist e 9 rimbalzi ed un Ivica Zubac da 27 punti.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2025 (30 APRILE)

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 119-118 d.t.s (serie 4-1)

New York Knicks – Detroit Pistons 103-106 (serie 3-2)

Boston Celtics – Orlando Magic 120-89 (serie 4-1)

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers 131-115 (serie 3-2)