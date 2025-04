NBA Playoff 2025, i risultati della notte (29 aprile): Cleveland avanza dominando, Golden State vince ancora

Mandata in archivio un’altra notte NBA valida per i playoff. Due le partite che si sono giocate con scontri decisivi ai fini del passaggio del turno. Quattro le squadre impegnate con una sfida di Western e una di Eastern Conference. Andiamo ad analizzare entrambe le partite nel dettaglio soffermandoci sui giocatori che hanno fatto la differenza.

Si chiude a Miami, in una partita senza storia, una serie mai in discussione che permette ai Cleveland Cavaliers di passare il turno con un netto 4-0 inflitto ai Miami Heat. La squadra che ha concluso la regular season al primo posto ad Est ha letteralmente dominato gli ultimi due match in trasferta, vincendo entrambe le sfide con uno scarto superiore ai 30 punti. Per Miami, la cavalcata playoff termina qui, ma restano comunque le fantastiche prove disputate nei play-in.

La partita decisiva per il passaggio del turno si è conclusa 83-138 in favore dei Cavs che, con 122 punti di scarto complessivo nella serie, stabiliscono un nuovo primato nella NBA. Il match parte con un parziale di 17-43 nel primo quarto, concluso dalla tripla di Davion Mitchell che porta Miami sul -26. All’intervallo i 39 punti di distanza chiudono ufficialmente la sfida che diventa inutile nelle ultime due frazioni. Top scorer della partita Nikola Jovic con 24 punti.

Serie più equilibrata quella tra Golden State Warriors e Houston Rockets. Questa notte si è disputato un match che risulterà decisivo ai fini del passaggio del turno con gli Warriors che si sono imposti 109-106 portando la serie sul 3-1. Dopo la vittoria in trasferta in gara-1 gli uomini di Steve Kerr sfruttano al massimo il fattore casa con due vittorie di grande importanza.

Il primo quarto è equilibratissimo e viene risolto da una giocata di Podziemski che manda gli Warriors in vantaggio. Nel secondo quarto c’è la reazione di Houston guidata dal turco Alperen Sengun, che chiuderà con 31 punti e 10 assist. Il primo tempo termina con il +7 Rockets. Nella terza frazione Golden State riesce a colmare il distacco, nonostante uno Stephen Curry da “soli” 17 punti. La partita si risolve tutta nei minuti finali con i liberi di Jimmy Butler che regalano il successo agli Warriors.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Miami Heat-Cleveland Cavaliers 83-138 (0-4, avanzano i CAVS)

Golden State Warriors-Houston Rockets 109-106 (3-1)