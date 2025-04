Basket, il Barcellona accorcia sul Monaco nei playoff di Eurolega. Il Panathinaikos Atene batte l’Efes Istanbul e va sul 2-1

Altra grande serata di Eurolega, con due sfide completate da pochi minuti per le gare-3 dei playoff 2025 ovvero Barcellona-Monaco ed Efes Istanbul-Panathinaikos Atene: ecco come sono andate, con Real Madrid ed Olympiacos Atene che si ritroveranno invece di fronte domani sera sempre nella Capitale spagnola per gara-4.

Il Barcellona prova a riaprire la serie contro l’AS Monaco rispettando il fattore campo in gara-3 vinta col punteggio di 100-89. Primo quarto favorevole ai monegaschi (24-27), con i blaugrana che innestano le marce alte nella seconda frazione con un parziale da 27-12 che consente al Barça di di andare a +12 all’intervallo lungo (51-39). Nella ripresa il Monaco prova a reagire rosicchiando qualche punto ai padroni di casa, che riescono però a mantenere un margine di sicurezza alla terza sirena (74-66). Nei 10’ conclusivi il Barcellona non si scompone e respinge gli assalti degli avversari, chiudendo la sfida per 100-89 ed accorciando sul 2-1 allungando quindi la contesa a gara-4 tra circa 48 ore sempre in Catalogna. Decisivo ‘Willy’ Hernangomez con la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi, al pari di Jabari Parker che mette a referto 16 punti – al Monaco non bastano i 20 punti e 12 assist di Mike James per ribaltare l’inerzia del match.

Il Panathinaikos Atene fa la voce grossa ad Istanbul battendo l’Anadolu Efes per 77-81 e portandosi così davanti sul 2-1 nella serie, ad una sola vittoria dalla Final Four. La squadra di coach Luca Banchi si trova a +3 dopo 10’ (23-20), con i campioni in carica che si scuotono nel secondo quarto ed operano il sorpasso per il 39-45 con cui si va negli spogliatoi per la pausa di metà partita. Nella terza frazione il Panathinaikos prova ad allungare fino al +13 (48-61), ma l’Efes si riporta sotto la doppia cifra di svantaggio all’ultima pausa breve (54-63). Nel parziale decisivo la partita ritorna sull’equilibrio per merito dei turchi (70-72-72), ma gli ateniesi ritrovano fluidità in attacco e soprattutto l’allungo che consente agli uomini di Ergin Ataman di aggiudicarsi la sfida per 77-81 che vale il 2-1 nel conto di questi playoff. Kendrick Nunn trascina i suoi con 25 punti al pari di ‘Dinos’ Mitoglou (18 punti), con Shane Larkin ultimo ad arrendersi dei turchi con 17 punti.