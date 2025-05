Darren Cahill presente sugli spalti nella sfida tra Navone e Cinà a Roma: il coach di Sinner a prendere appunti

Si prendono appunti. Come condiviso su X dal collega del Corriere dello Sport, Lorenzo Ercoli, la sfida tra Mariano Navone e Federico Cinà, valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2025, è stata osservata anche da chi ha un certo interesse in ottica Jannik Sinner. Il riferimento è in particolare al coach australiano Darren Cahill.

Intanto Cahill si schiera sulla Grandstand per vedere Federico Cinà Meanwhile Cahill takes his seat at Grandstand Arena for Federico Cinà’s match pic.twitter.com/V2RW20gt3k — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) May 8, 2025

L’allenatore aussie è solito assistere ai match che hanno un chiaro legame con Jannik. Viene un po’ in mente quanto è accaduto alle ATP Finals a Torino, dove spesso Cahill era lì a osservare il prossimo avversario del n.1 del mondo. Ebbene, la partita è stata vinta dall’argentino Navone, rispettando i pronostici, e Sinner dovrà essere pronto a una partita impegnativa dal punto di vista fisico.

Il sudamericano è un tennista particolarmente abile negli spostamenti e sa giocare colpi in top-spin con entrambi i fondamentali (dritto e rovescio) tali da renderlo insidioso. Un Sinner che quest’oggi, a partire dalle 15.30, sarà impegnato in allenamento con il norvegese Casper Ruud, vincitore del Masters1000 di Madrid e anch’egli specialista della terra rossa come Navone.

Sarà una partita, dunque, non banale per l’azzurro, fuori per la sospensione legata alla vicenda “Clostebol” da tre mesi e quindi con qualche dubbio sul suo tennis. Sabato 10 maggio ne sapremo di più.