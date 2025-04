MX2, la tappa di Agueda definirà meglio la classifica? Adamo punta in alto

Il Mondiale motocross si prepara per l’importantissimo settimo appuntamento della stagione 2025. Il campionato di MX2 è pronto a regalarci una tappa come sempre vibrante ed emozionante, il Gran Premio del Portogallo, con la chiara intenzione di definire in maniera più nitida una classifica davvero combattuta.

Dopo la tappa svizzera di Frauenfeld, infatti, Kay de Wolf comanda nella graduatoria generale con 281 punti e sole 3 lunghezze di vantaggio su Simon Laengenfelder, mentre è terzo il nostro Andrea Adamo con 258 (a -23). Quarta posizione per Liam Everts con 251 punti, quindi è in quinta Thibault Benistant con 203.

In poche parole, per il momento, sono ben cinque i pretendenti seri, se non serissimi, per il titolo della MX2. Sul tracciato di Agueda chi sarà in grado di dominare la scena? L’equilibrio regna sovrano in una categoria che vede ogni manche colpi di scena e vincitori a sorpresa. In Svizzera è arrivata la doppietta di Laengenfelder, ma in precedenza avevano vinto McLellan e Benistante a Pietramurata, mentre a Riola Sardo era de Wolf a dominare la scena.

In questo scenario vuole inserirsi ed emergere il nostro Andrea Adamo. Il pilota portacolori della KTM sta mettendo in mostra un’ottima continuità in questa annata, pagando a caro prezzo lo “zero” di Gara-1 dell’esordio in Argentina. Le chance di titolo sono ancora li dietro l’angolo, per cui la volontà è di proseguire in questo ottimo avvio di stagione cercando qualche successo di manche in più, dato che per il momento l’unico è arrivato in Gara-2 nel Gran Premio d’Europa.