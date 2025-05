MX2, Adamo più veloce di tutti nella Qualifying Race, subito dietro Sacha Coenen

Si è da poco conclusa la Qualifying Race della MX2, valida per il Gran Premio del Portogallo, settimo appuntamento della stagione. Sul circuito di Agueda la prima posizione è stata ottenuta da Andrea Adamo (KTM) che non ha mai mollato la testa della gara. Il siciliano è balzato subito in testa ed ha, nei 20 minuti della prova, amministrato il suo vantaggio fino alla fine.

Secondo posto per Sacha Coenen che ha cercato, nei primi giri, di attaccare il siciliano, senza però mai riuscirci. Il belga ha chiuso la sua prova con un ritardo di 5.655 dal 2003 azzurro. Terza piazza per Liam Everts (Husqvarna) che è stato abile a vincere la battaglia con Kay de Wolf nei giri iniziali. In quarta posizione troviamo proprio il leader del Mondiale Kay de Wolf (Husqvarna) che non è riuscito a mantenere il terzo posto dopo il sorpasso su Everts.

Conclude la top 5 il tedesco Simon Langenfelder, secondo nella classifica piloti a sole 3 lunghezze dalla testa. Il teutonico è stato il più veloce nella prova precedente ma, a causa di un errore nel primo giro, si deve accontentare della quinta piazza in questa Qualifying Race con un ritardo di quasi un minuto dal vincitore Andrea Adamo.

Il siciliano cercherà di essere protagonista nelle gare di domani per riavvicinarsi al primo posto del Mondiale. Dovrà vedersela però con avversari molto temibili che cercheranno di limitarlo. L’appuntamento con la MX2 è per domani 4 maggio quando, alle ore 14.15 si disputerà gara-1. Subito dopo, alle ore 17.10, gara-2 chiuderà il Gran Premio del Portogallo.