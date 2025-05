MX2: Andrea Adamo vuole il sorpasso al GP di Spagna. L’Italiano sfida de Wolf

Adesso non fermarti, Andrea. Scalda i motori il nostro Andrea Adamo, pronto a disputare un altro weekend da protagonista a Lugo, città che ospita questa domenica il GP della Spagna, ottavo appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2025 di motocross, classe MX2.

Il siciliano si presenterà in terra iberica forte della straordinaria prestazione disputata ad Agueda, dove ha segnato una fantastica tripletta vincendo gare-2 e il GP. Un successo che gli ha consentito di effettuare un balzo significativo in ottica classifica, dove occupa la terza posizione con 318 punti, appena dieci dell’attuale leader Kay de Wolf, primo con 328 davanti a Simon Langenfelder, al posto d’onore con 318.

La missione per il centauro in forza alla KTM dovrà essere quello di prendere la scia, affiancarsi agli avversari e provare il sorpasso in una pista tecnica ed estremamente difficile, costellata di curve complicate da maneggiare e da grandi salti. La scorsa stagione, al GP del 2024, la posta fu divisa tra de Wolf e proprio Adamo, trionfatori nelle due gare. Un copione che potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni.

Inutile fare calcoli. L’ambizione dovrà essere quella di centrare un buon piazzamento già nella Qualifying Race, in modo da poter gestire nel migliore dei modi l’uscita dal cancelletto. Poi sarà il ritmo, il passo, e l’abilità a fare la differenza. Forza Andrea.