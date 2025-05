Musetti sfida l’impressionante Draper. Precedenti sfavorevoli, ma mai sulla terra

Un nuovo tabù da sfatare. Lorenzo Musetti vorrebbe proseguire su questa strada quest’oggi, nel suo incontro con Jack Draper, valido per le semifinali del Masters1000 di Madrid (Spagna). Il toscano, dopo aver raggiunto la finale a Montecarlo, è nel penultimo del torneo sulla terra rossa della Caja Magica, confermando quanto questa superficie sia il suo terreno di caccia preferito.

Vero è che dall’altra parte del campo ci sarà un avversario in grande forma, citando l’affermazione nel 1000 di Indian Wells, riuscendo a piegare nel percorso anche lo spagnolo Carlos Alcaraz. Inoltre, ci sono i tre precedenti a pesare in negativo nel confronto che attende Lorenzo.

Il carrarino, infatti, mai è riuscito a spuntarla contro il giocatore del Regno Unito. Al di là del ko nelle Next Gen ATP Finals del 2022, ci sono le due sconfitte nel 2023 a Sofia (Bulgaria) e nel 2024 a Vienna (Austria). Riepilogando schematicamente:

– ATP Vienna 2024 Draper b. Musetti 6-2 6-4

– ATP Sofia 2023 Draper b. Musetti 7-5 6-2

– Next Gen ATP Finals 2022 Draper b. Musetti 4-1 4-0 4-3 (3)

Parliamo però di sfide che si sono disputate sul veloce indoor e non sulla terra come oggi. Per cui questo elemento va considerato. Da dire, però, che il mattone tritato di Madrid sia un po’ particolare e spesso favorevole a quei giocatori dalle spiccate attitudini sul cemento o sulle superfici più rapide. Vedremo, a questo punto, se Musetti saprà trovare le soluzioni per mettere in difficoltà un rivale in grande spolvero.