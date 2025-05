MotoGP, Marc Marquez brilla nelle pre-qualifiche con il record di Le Mans. Quartararo e Bagnaia in scia

Marc Marquez si conferma in grande spolvero nel venerdì di Le Mans e, dopo aver dominato in mattinata la prima sessione di prove libere, firma il miglior tempo anche nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2025, sesto atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse di Cervera consolida dunque la sua candidatura al ruolo di favorito per le qualifiche e soprattutto per le due gare del weekend sul circuito Bugatti.

L’otto volte campione iridato, autore di un run strepitoso in cui ha dimostrato una netta superiorità sulla concorrenza a livello di passo con gomme usate, si è migliorato ulteriormente nel finale grazie alle gomme nuove rivelandosi l’unico capace di scendere sotto il muro dell’1:30 e battendo di una manciata di centesimi il record della pista di Jorge Martin (del 2024) in 1’29″855.

Il pilota spagnolo del team ufficiale Ducati ha preceduto di 177 millesimi la Yamaha di un brillante Fabio Quartararo, molto competitivo per tutta la giornata sul tracciato di casa, mentre Francesco Bagnaia si è difeso egregiamente almeno nel time-attack attestandosi in terza posizione assoluta a 184 millesimi dal tempo del compagno di squadra senza riuscire a sprigionare tutto il potenziale della sua GP25.

La casa di Borgo Panigale porta in top5 anche la coppia iberica del team Gresini, con il rookie Fermin Aldeguer quarto ed il leader della generale Alex Marquez quinto a 366 e 401 millesimi dalla vetta. Sesta piazza a 0.422 per l’australiano Jack Miller con la Yamaha, mentre completano il quadro dei primi dieci e avanzano direttamente in Q2 le KTM di Pedro Acosta e Maverick Viñales, la Ducati VR46 di Franco Morbidelli e l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Relegati in Q1 gli altri azzurri Luca Marini 11°, Enea Bastianini 13°, Fabio Di Giannantonio 18° e Lorenzo Savadori 22°.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP FRANCIA 2025 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.855 22 27 317.5

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.032 25 26 0.177 0.177 314.5

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.039 24 26 0.184 0.007 320.6

4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.221 23 25 0.366 0.182 314.5

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.256 24 26 0.401 0.035 316.5

6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.277 24 26 0.422 0.021 314.5

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.308 23 25 0.453 0.031 317.5

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.490 25 26 0.635 0.182 316.5

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.509 21 23 0.654 0.019 317.5

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.622 28 28 0.767 0.113 319.6

11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.675 24 25 0.820 0.053 315.5

12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.754 20 22 0.899 0.079 313.5

13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.801 21 24 0.946 0.047 312.6

14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.821 21 23 0.966 0.020 311.6

15 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.942 26 26 1.087 0.121 314.5

16 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.165 18 21 1.310 0.223 316.5

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.254 18 20 1.399 0.089 315.5

18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.257 25 25 1.402 0.003 317.5

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.417 6 23 1.562 0.160 319.6

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 1’31.555 26 26 1.700 0.138 313.5

21 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.325 20 22 2.470 0.770 311.6

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’32.425 19 24 2.570 0.100 310.6