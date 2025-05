MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Francia 2025: Marc Marquez dominatore, Bagnaia in scia ad Alex

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Il centauro della Ducati ufficiale ha firmato un perentorio 1:37.140 sul tracciato transalpino e ha rifilato distacchi abissali all’intera concorrenza, attardata di oltre mezzo secondo nella sessione che ha aperto questo intenso fine settimana.

Il fuoriclasse spagnolo precede la KTM di Brad Binder di ben 576 millesimi, mentre suo fratello Alex Marquez è terzo con la Ducati del Team Gresini a 0.620. Alle spalle del leader del Mondiale si è piazzato il nostro Francesco Bagnaia, attardato di 0.633 dal suo compagno di squadra con l’altra Ducati ufficiale. Il due volte Campione del Mondo spera di poter lottare con i due fratelli tra Sprint Race e Gran Premio, ma la missione sarà complicata.

Sorprendente quinta piazza per Ai Ogura con la Aprilia Trackhouse, appena davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli, mentre il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio è in tredicesima piazza. Completano la top-10 la Honda di Johann Zarco, la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e la KTM di Maverick Vinales. Di seguito la classifica delle prove libere 1 del GP di Francia 2025, oggi pomeriggio sono in programma le pre-qualifiche.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP FRANCIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.764 21 22 320.6

2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.340 20 20 0.576 0.576 314.5

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.384 20 21 0.620 0.044 313.5

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.397 8 20 0.633 0.013 318.5

5 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.404 17 19 0.640 0.007 309.6

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.442 20 20 0.678 0.038 313.5

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.506 16 16 0.742 0.064 312.6

8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.568 20 20 0.804 0.062 312.6

9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.621 13 18 0.857 0.053 310.6

10 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.637 20 21 0.873 0.016 317.5

11 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.686 16 18 0.922 0.049 316.5

12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.711 18 20 0.947 0.025 314.5

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.763 18 18 0.999 0.052 314.5

14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’31.773 17 18 1.009 0.010 312.6

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’31.805 20 21 1.041 0.032 313.5

16 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.923 22 22 1.159 0.118 318.5

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’32.158 11 15 1.394 0.235 311.6

18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’32.310 18 19 1.546 0.152 313.5

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 1’32.436 20 20 1.672 0.126 310.6

20 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’32.847 9 17 2.083 0.411 307.7

21 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.131 15 18 3.367 1.284 310.6

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’34.672 5 14 3.908 0.541 307.7