MotoGP, Marc Marquez fa il vuoto in FP1 a Le Mans. Bagnaia insegue a sei decimi

Marc Marquez comincia alla grande il weekend di Le Mans e fa il vuoto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2025, valevole come sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno spagnolo del team factory Ducati ha messo in mostra un ritmo impressionante con gomme usate, migliorandosi giro dopo giro e rifilando distacchi abissali al resto della concorrenza.

L’otto volte iridato ha realizzato come miglior tempo assoluto del turno 1’30″764 dopo aver percorso 22 tornate con lo stesso treno di pneumatici (soft davanti e media dietro), effettuando un ulteriore salto di qualità nel terzo e ultimo run della FP1 quando ha provato il nuovo telaio sulla GP25. Una superiorità preoccupante per gli avversari, infatti il leader della generale Alex Marquez e Francesco Bagnaia hanno rimediato un distacco di sei decimi a parità di condizioni.

Il sudafricano Brad Binder ha sfruttato le gomme medie nuove nel finale per inserirsi in seconda piazza con la KTM a 576 millesimi da Marc, mentre Alex e Pecco si sono attestati in terza e quarta posizione a 620 e 633 millesimi dal tempone di MM93. Buon passo in ottica podio per il padrone di casa francese Fabio Quartararo, 6° a 0.678 con la Yamaha dopo l’exploit di Jerez, mentre il rookie giapponese Ai Ogura ha chiuso 5° a 0.640 con l’Aprilia Trackhouse anche grazie alla gomma media nuova posteriore negli ultimi minuti.

Non male Franco Morbidelli, 7° a 0.742 con la Ducati VR46 nonostante una caduta, mentre completano la top10 il transalpino Johann Zarco con la Honda e gli iberici Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Maverick Viñales (KTM Tech3). Solo 13° a quasi un secondo dalla vetta Fabio Di Giannantonio sulla Ducati GP25 del team VR46.