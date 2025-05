MotoGP, orari prove libere GP Francia 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Torna ufficialmente il scena il Motomondiale 2025. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, vivremo l’attesissimo Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del campionato 2025. Si gareggerà sullo splendido scenario del tracciato di Le Mans, con un layout particolare fatto di lunghe curve di percorrenza e ripartenze importanti, con la consueta domanda: “Qualcuno si inserirà nel duello interno in casa Ducati”?

Partendo dalla classe regina, ci rituffiamo nella battaglia per il titolo tra i fratelli Marquez e Pecco Bagnaia. A Jerez de la Frontera, Alex Marquez ha sorpreso tutti, conquistando il suo primo successo in MotoGP, approfittando della caduta del Cabroncito e portandosi nuovamente in vetta alla classifica iridata. Il fratello Marc però è vicinissimo (1 punto di distacco) e per quanto visto finora è quello maggiormente in grado di guidare le fila in sella alla Ducati ufficiale.

Grande attenzione, ovviamente, attorno a Francesco Bagnaia. Pecco ha faticato a trovare il giusto feeling con la sua GP25 e non ha ancora iniziato a spingere al 100% con la sua moto. Per il momento ha messo in mostra tanta continuità ma serve un guizzo importante per dare risposte ai rivali.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Francia sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201); in streaming sarà visibile su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno televisivamente in diretta e in streaming l’evento, con le qualifiche delle tre categorie e la Sprint Race di MotoGP, mentre in differita le gare domenicali. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutto il week end.

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP 2025

Venerdì 9 maggio

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.35-12.50, MotoE, Prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Sabato 10 maggio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.15, MotoE, Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 16.10, MotoE, Gara-2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Domenica 11 maggio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

