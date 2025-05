Moto3, Munoz sfreccia nelle pre-qualifiche di Le Mans. Guido Pini e Dennis Foggia in top14

David Munoz ha messo a segno il miglior tempo nel corso delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sullo storico tracciato di Le Mans abbiamo assistito ad un turno davvero complicato per i piloti. Le cadute sono state numerose e, di conseguenza, trovare il giusto ritmo non è stato per nulla semplice. Ad ogni modo l’equilibrio ha regnato sovrano con i primi 19 racchiusi in appena 8 decimi!

Come detto, quindi, il miglior tempo della sessione porta la firma di David Munoz (KTM Dynavolt) in 1:40.236 con 105 millesimi di vantaggio sul nipponico Ryusei Yamanaka (KTM MT), quindi è terzo lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 143. Quarta posizione per il suo connazionale Angel Piqueras (KTM MT) a 151 millesimi, quinta per il suo connazionale Maximo Quiles (KTM Aspar) a 239. Sesta posizione per il primo degli italiani, Guido Pini (KTM Dynavolt) a 248 millesimi, davanti a Dennis Foggia (KTM Aspar) a 317.

Chiude in ottava posizione il giapponese Taiyo Furusato (Honda Asia) a 334 millesimi, nona per lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 356, quindi decimo il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 356. 11a posizione per lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 368 millesimi, davanti all’australiano Joel Kelso (KTM MTA) a 382, quindi 13° lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 478, mentre completa la top14 l’argentino Valentin Perrone (REd Bull KTM Tech3) a 526. Si ferma in 16a posizione Luca Lunetta (Honda SIC58) a 545 millesimi, quindi 18° Nicola Carraro (Honda Snipers) a 744, davanti al compagno di team Riccardo Rossi. Stefano Nepa (Honda SIC58) infine non a oltre la 21a posizione a 1.291.

A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si concentra sulla giornata di domani che prenderà il via alle ore 08.40 con la seconda sessione di prove libere, mentre le qualifiche, con la Q1, scatteranno alle ore 12.50.