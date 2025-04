Moto3, Rueda domina a Jerez e firma uno storico Grand Chelem. Primo lampo di Guido Pini

Josè Antonio Rueda chiude in bellezza un weekend da urlo e vince in solitaria il Gran Premio di Spagna 2025, quinto round della stagione per il Mondiale Moto3. Terza affermazione dell’anno (la quarta in carriera) per il 19enne nativo di Siviglia, che ha trionfato nell’evento di casa dominando la scena sulla pista di Jerez de la Frontera e completando uno storico Grand Chelem (il secondo di sempre nella categoria dopo Raul Fernandez a Portimao 2020).

Rueda ha vinto infatti partendo dalla pole position, firmando il giro più veloce e guidando la corsa da cima a fondo con un ritmo devastante che ha scremato il gruppo e staccato definitivamente anche gli ultimi due avversari a circa otto giri dalla fine. Doppietta spagnola completata da Angel Piqueras, che ha perso la leadership iridata riuscendo però a limitare i danni anche grazie al sorpasso per la seconda piazza all’ultimo giro sull’australiano Joel Kelso.

Quarta piazza per l’iberico Adrian Fernandez, che ha regolato il gruppo inseguitore davanti ai giapponesi Ryusei Yamanaka e Taiyo Furusato, mentre il 17enne toscano Guido Pini ha disputato la miglior gara stagionale arrivando settimo con un gran ritmo come miglior rookie e miglior italiano al traguardo. In zona punti anche gli azzurri Luca Lunetta 11°, Dennis Foggia 13° e Stefano Nepa 14°.

Grazie a questo successo, Rueda torna in vetta alla classifica generale con un vantaggio di 4 punti su Piqueras, 34 su Kelso, 38 su Fernandez, 43 su Furusato, 48 su Carpe, 51 su Bertelle, 57 su Yamanaka e 62 su Nepa e Lunetta.

CLASSIFICA GP SPAGNA MOTO3 2025

1 25 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33’17.979 151.4

2 20 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 33’22.313 151.0 4.334

3 16 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 33’22.465 151.0 4.486

4 13 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 33’24.287 150.9 6.308

5 11 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 33’24.388 150.9 6.409

6 10 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 33’24.473 150.9 6.494

7 9 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 33’24.567 150.9 6.588

8 8 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33’25.986 150.8 8.007

9 7 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 33’39.682 149.7 21.703

10 6 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 33’39.774 149.7 21.795

11 5 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33’39.879 149.7 21.900

12 4 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 33’40.096 149.7 22.117

13 3 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 33’48.562 149.1 30.583

14 2 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33’49.810 149.0 31.831

15 1 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 33’55.448 148.6 37.469

16 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 33’55.520 148.6 37.541

17 11 Adrián CRUCES SPA GRYD – Mlav Racing HONDA 34’00.795 148.2 42.816

18 32 Vicente PEREZ SPA LEVELUP-MTA KTM 34’17.279 147.0 59.300

19 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing – BOE KTM 34’00.272 140.4 1 lap

Non classificati

8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 30’25.905 148.2 2 laps

10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 17’47.046 149.2 9 laps

64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 13’16.212 139.9 12 laps

78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’54.827 138.6 18 laps

54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’56.351 136.8 18 laps

21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing – BOE KTM

22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA