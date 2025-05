Moto3: a Le Mans nuova sfida tra Rueda e Piqeuras. Occasione per le Honda?

Sarà ancora battaglia tra Rueda e Piqueras? Tocca ancora aspettare un pizzico di tempo per scoprirlo. Manca sempre meno all’inizio del weekend che ci porterà fino al GP della Francia, sesto appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena da venerdì a domenica sulla mitologica pista di Le Mans. Tanti gli argomenti sul piatto nella classe più leggera, anche se alcuni punti sembrano ormai oltremodo consolidati.

Ricapitoliamo brevemente la situazione. Attualmente i due piloti sono separati soltanto di quattro lunghezze nella classifica generale, con Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo)(MT Helmets MSI) che guida le operazioni con 91 punti precedendo dunque Angel Piqueras (MT Helmets MSI), secondo a 87. Decisamente più staccato invece Joel Kelso (Level UP MTA), terzo a 57 davanti ad Adrian Fernandez (Leopard Racing), quarto con 53.

Difficile ipotizzare lo scenario che si consumerà nel circuito transalpino, anche se è pronosticabile un ulteriore scontro tra i due principali contendenti per il titolo: a Jerez De La Frontera Rueda ha fatto letteralmente il bello e il cattivo tempo, non scontato dunque che possa replicare le prestazioni anche in quel di Le Mans.

L’anno scorso Rueda fu ottavo, mentre Piqueras centrò la decima posizione. Quest’anno però la situazione sarà completamente diversa. In questa occasione, saranno inoltre da osservare con una certa attenzione anche i centauri con il motore Honda, solitamente molto performanti a queste latitudini. Occhio quindi ai vari Taiyō Furusato, Adrián Fernández e Luca Lunetta, così come però anche a tutti gli altri piloti italiani, tutti volenterosi di fare bene per dare uno scossone al proprio Campionato.