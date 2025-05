Moto3, Joel Kelso da record nella FP2 del GP di Francia. Lunetta 5° precede Foggia

Uno straordinario Joel Kelso ha messo a segno il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Le Mans, ancora dominato da temperature decisamente basse (13° per quanto riguarda l’atmosfera e 11° sull’asfalto) i piloti hanno lavorato molto sulla durata delle gomme, mettendo in mostra passi gara interessanti con diversi piloti che si candidano al ruolo di protagonisti in vista della giornata di domani.

Joel Kelso (KTM MTA) ha letteralmente impressionato nella mattinata di Le Mans. L’australiano, infatti, è andato a mettere a segno il nuovo record del tracciato con un clamoroso 1:39.885, precedendo lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 141 millesimi e il suo connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 2 decimi esatti.

Quarta posizione per l’ennesimo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 428 millesimi dalla vetta, mentre in quinta troviamo il primo degli italiani, Luca Lunetta (Honda SIC58) a 523, subito davanti a Dennis Foggia (CFMoto Aspar) che chiude a 629. Settima posizione per lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 717 millesimi, ottava per l’australiano Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) a 809, quindi in nona lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 848, con il connazionale David Munoz (KTM Intact GP) che chiude la top10 a 920.

Per quanto riguarda gli altri italiani, si ferma in 12a posizione Guido Pini (KTM IntactGP) a 1.100 da Kelso, quindi è 16° Nicola Carraro (Honda Snipers) a 1.232. In 18a posizione troviamo Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 1.551, quindi non va oltre la 23a Stefano Nepa (Honda SIC58) a 1.830.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista delle qualifiche che scatteranno con la Q1 alle ore 12.50, mentre la Q2 prenderà il via alle ore 13.15. La gara di domani, invece, vedrà lo spegnimento dei semafori, come tradizione, alle ore 11.00.