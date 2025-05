Moto3, Adrian Fernandez svetta in FP1 a Le Mans. Tre azzurri in top10

Va in archivio con il miglior tempo di Adrian Fernandez la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2025, valevole come sesto capitolo stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del team Leopard è stato l’unico del lotto a scendere sotto il muro dell’1:41, fermando il cronometro in 1’40″882 e dimostrando subito un buon feeling con il circuito Bugatti di Le Mans.

Fernandez ha preceduto la coppia MT Helmets composta dal giapponese Ryusei Yamanaka e dall’iberico Angel Piqueras, rispettivamente secondo e terzo a 118 e 361 millesimi dalla vetta. Quarta piazza a 0.405 per l’australiano Joel Kelso davanti agli spagnoli David Muñoz (5° a 0.564) e Josè Antonio Rueda, con il leader della generale che si è attestato in sesta posizione a 0.568 dal miglior crono.

L’Italia può sorridere per l’inserimento tra i primi dieci di Dennis Foggia, Guido Pini e Luca Lunetta, nell’ordine dal settimo al nono posto assoluto, mentre Nicola Carraro ha chiuso 11° a 1.032 dalla testa. Nelle retrovie gli altri azzurri Stefano Nepa 22° e Riccardo Rossi 23°.

CLASSIFICA FP1 GP FRANCIA MOTO3 2025

1 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’40.882 12 17 221.6

2 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 1’41.000 16 17 0.118 0.118 224.5

3 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 1’41.243 11 15 0.361 0.243 225.6

4 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1’41.287 18 18 0.405 0.044 221.1

5 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1’41.446 17 17 0.564 0.159 222.5

6 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’41.450 18 18 0.568 0.004 221.1

7 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’41.559 16 16 0.677 0.109 222.5

8 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1’41.578 19 19 0.696 0.019 222.0

9 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’41.727 18 18 0.845 0.149 220.6

10 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1’41.834 9 12 0.952 0.107 226.6

11 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’41.914 19 19 1.032 0.080 223.0

12 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1’41.962 16 16 1.080 0.048 219.1

13 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing – BOE KTM 1’41.983 15 16 1.101 0.021 223.0

14 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.085 20 21 1.203 0.102 223.5

15 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1’42.331 17 18 1.449 0.246 219.1

16 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1’42.377 11 15 1.495 0.046 221.1

17 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’42.463 8 16 1.581 0.086 224.0

18 32 Vicente PEREZ SPA LEVELUP-MTA KTM 1’42.643 7 8 1.761 0.180 220.1

19 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1’42.683 17 17 1.801 0.040 221.1

20 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1’42.856 16 16 1.974 0.173 219.6

21 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’42.878 15 15 1.996 0.022 218.6

22 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’42.986 11 15 2.104 0.108 216.3

23 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’43.312 7 18 2.430 0.326 223.5

24 34 Jakob ROSENTHALER AUT DENSSI Racing – BOE KTM 1’43.699 17 17 2.817 0.387 216.3

25 11 Adrián CRUCES SPA GRYD – Mlav Racing HONDA 1’43.719 7 11 2.837 0.020 219.1

26 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 1’43.764 12 12 2.882 0.045 220.1