Moto2, la tappa di Le Mans con la sfida Gonzalez-Canet ci darà una classifica più definita?

Siamo giunti ai nastri di partenza del sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Nel corso del fine settimana che sta per prendere il via, infatti, vivremo l’attesissimo Gran Premio di Francia, una di quelle tappe che potrebbero davvero segnare una pagina fondamentale dell’intera stagione.

Si gareggerà, come tradizione, sullo splendido tracciato di Le Mans, con il suo lay-out così particolare fatto di allunghi, curve di percorrenza, chicane da cuore in gola e ripartenze dove il grip farà la differenza. Uno scenario ideale per gustarci l’ennesimo spettacolo di un campionato che si sta rivelando quanto mai intenso e imprevedibile, con una serie di piloti che puntano in alto.

Proprio da questo punto di vista confidiamo che la pista della Sarthe ci possa fornire un quadro più preciso a livello di graduatoria generale. Al comando della classifica della classe mediana, infatti, troviamo Manuel Gonzalez (vincitore a Buriram e Jerez de la Frontera) con 86 punti e 7 lunghezze di margine sul connazionale Aron Canet (vittorioso a Lusail), quindi è terzo Jake Dixon con 66 che paga a caro prezzo lo zero del Qatar dopo i due successi di fila tra Termas de Rio Hondo e Austin. Quarta posizione per Barry Baltus con 53, mentre dalla quinta di Marcos Ramirez (39) i distacchi iniziano a farsi già importanti.

Questa stagione di Moto2 ci regalerà un derby spagnolo Gonzalez-Canet, oppure ci sarà ancora tempo per inserimenti vari? Sicuramente, per quanto visto sino alla tappa spagnola, di questo scenario non fanno parte gli italiani. Celestino Vietti per ora è in decima posizione con 34 punti e, dopo il terzo posto in Argentina, non ha totalizzato che due settimi posti tra Qatar e Jerez de la Frontera. Ancora più indietro Tony Arbolino che di punti ne ha 29 frutto soprattutto del secondo posto del COTA dato che, per il resto, le soddisfazioni sono state ben poche per il milanese…