Moto2: Manuel Gonzalez conquista la pole a Jerez, Vietti chiude dodicesimo

Sul circuito di Jerez si sono appena concluse le qualifiche della Moto2, che hanno determinato la griglia di partenza per il Gran Premio della Spagna, in programma domani. La pole position è stata ottenuta da Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) con il crono di 1:39.858. Lo spagnolo è riuscito ad ottenere la prima posizione al termine di una qualifica molto tesa e domani cercherà di prendersi la leadership della classifica piloti.

Seconda posizione per Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2) che ha concluso la sua Q2 a 0.032 dalla prima posizione. Terzo piazza per l’australiano Senna Agius (+0.032) che domani partirà in prima fila con il suo compagno di squadra Manuel Gonzalez. Subito dietro il belga Barry Baltus (Fantic Race Lino Sonego) con un distacco di 0.077 dalla testa.

Chiude in quinta casella Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), vicinissimo alla pole con un ritardo di 0.098. Il brasiliano ha anticipato il dominatore delle FP1 e delle FP2, Deniz Öncü che, con la sua Red Bull KTM, ha concluso la qualifica in sesta posizione (+0.197). Concludono la top 10 il leader del campionato Aron Canet (Fantic Race Lino Sonego, +0.293), David Alonso (CFMOTO Aspar Team, +0.383), Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team, +0.418) ed il suo compagno di squadra Filip Salac (+0.445).

Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) chiude una qualifica non brillantissima in 12esima posizione con il crono di 1:40.484 ed in gara sarà costretto a compiere l’ennesima rimonta. Molto lontano Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) che domani partirà in 24esima posizione. Il centauro italiano ha disputato solo due giri cronometrati concludendo la sua prova in 1:41.309.