Moto2, Gonzalez detta legge nel GP di Spagna e torna leader del Mondiale. 7° Vietti

Manuel Gonzalez rispetta il pronostico della vigilia e vince da favorito il Gran Premio di Spagna 2025, quinto atto stagionale del Mondiale Moto2. Weekend perfetto e Grand Chelem a Jerez de la Frontera per il padrone di casa iberico del team Intact GP, che ha dominato la scena partendo dalla pole position e tenendo la prima posizione per tutta la gara grazie ad un passo clamoroso.

Secondo successo dell’anno (il terzo in carriera) per il 22enne nativo di Madrid, che torna così in vetta al campionato anche grazie al passo falso del connazionale Aron Canet, solo ottavo alle spalle del miglior azzurro Celestino Vietti. Podio odierno sul circuito andaluso completato dal belga Barry Baltus e dall’australiano Senna Agius, rispettivamente secondo e terzo.

Quarto posto beffardo per il brasiliano Diogo Moreira, che non è riuscito a completare il sorpasso su Agius al penultimo giro vedendo sfumare la prima top3 della stagione. Quinta piazza per il turco Deniz Oncu, mentre è sesto lo spagnolo Albert Arenas. Pessimo risultato per Tony Arbolino, 15° e ultimo pilota in zona punti.

Al termine del GP di Spagna, Gonzalez si riprende la leadership della generale con un margine di 7 punti su Canet, 20 su Dixon, 33 su Baltus, 47 su Ramirez, 49 sul terzetto formato da Oncu, Agius e Moreira, 50 su Holgado e 52 su Vietti.

CLASSIFICA GP SPAGNA MOTO2 2025

1 25 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 35’30.634 156.9

2 20 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 35’32.890 156.7 2.256

3 16 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 35’34.415 156.6 3.781

4 13 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 35’35.415 156.5 4.781

5 11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 35’37.024 156.4 6.390

6 10 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 35’37.683 156.4 7.049

7 9 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team 35’38.553 156.3 7.919

8 8 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 35’39.145 156.3 8.511

9 7 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team 35’43.171 156.0 12.537

10 6 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team 35’45.417 155.8 14.783

11 5 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 35’47.769 155.6 17.135

12 4 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 35’47.816 155.6 17.182

13 3 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 35’51.626 155.4 20.992

14 2 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 35’53.696 155.2 23.062

15 1 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 35’58.576 154.9 27.942

16 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 35’59.222 154.8 28.588

17 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36’00.424 154.7 29.790

18 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI 36’01.977 154.6 31.343

19 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 36’02.087 154.6 31.453

20 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 36’02.285 154.6 31.651

21 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36’07.077 154.2 36.443

22 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI 36’07.883 154.2 37.249

Non classificati

71 Ayumu SASAKI JPN RW – Idrofoglia Racing GP KALEX 18’52.855 154.6 10 laps

28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 6’53.336 154.0 17 laps

80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 6’53.546 154.0 17 laps

27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX