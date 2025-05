Ambesi: “Musetti a Roma potrà fare anche meglio. L’obiettivo è Torino”

Massimiliano Ambesi si è soffermato sulla semifinale del Masters 1000 di Madrid giocata da Lorenzo Musetti e Jack Draper, con annessi commessi di cattivo gusto lasciati sui social ai danni dell’azzurro: “È deplorevole insultare un atleta. Ho letto insulti fuori luogo a Musetti, non so cosa passi nella testa alle persone. Penso che urga un intervento radicale sui social. Il secondo set si gioca su pochi punti e prende una direzione per degli episodi, ma l’inerzia è stata più dalla parte di Musetti. Ha giocato alla pari con uno attualmente tra i primi cinque al mondo e secondo alcuni è un piazzamento che gli potrebbe stare anche stretto“.

Il telecronista di Eurosport si è poi soffermato sul ranking ATP del tennista italiano durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Musetti ha certificato il suo ingresso in top-10. Più volte abbiamo sottolineato le cambiali che dovrà difendere sull’erba, ma può marcare punti pesantissimi tra Roma e Parigi. L’obiettivo diventa quello di essere della partita a Torino alle ATP Finals“.

I due giocatori potrebbero essere entrati in una nuova dimensione: “Sia Draper sia Musetti non hanno avuto cedimenti, mostrando grande solidità mentale. Il britannico aveva asfaltato Arnaldi e Paul senza concedere nemmeno una palla break. L’impressione è che abbia svoltato, trovando ritmo su questa superficie. Il giorno di riposo rende favorito Draper nella finale con Ruud“.

Massimiliano Ambesi si è soffermato anche sulle possibilità del toscano agli Internazionali d’Italia che scatteranno mercoledì 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma: “Musetti avrà la possibilità volendo di fare anche meglio a Roma in un contesto anche più favorevole. Penso che le energie ci siano, avrà una settimana di tempo per riposare. L’Italia arriva a Roma con due teste di serie tra le prime 8“.