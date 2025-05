Monaco: “Draper studia da Sinner. Musetti alle ATP Finals ci arriva in ciabatte”

Guido Monaco si è soffermato sulla semifinale giocata da Lorenzo Musetti e Jack Draper al Masters 1000 di Montecarlo: “È stata una super partita di tennis, con intensità e spunti tattici molto interessanti. Avrete notato quanto la gente fosse euforica come non si vedeva da tempo per un giocatore. Era in visibilio per le giocate di Musetti. Purtroppo in questo contesto non è bastato. Vedendo la strapotenza fisica di Draper, le condizioni serali hanno aiutato in parte Lorenzo. Ha dimostrato che il click mentale è veramente avvenuto. Poi bisogna sempre dimostrare nello sport, però abbiamo di fronte un ragazzo maturato, che riesce ad abbinare tante cose insieme. Quello che mi colpisce è come sa studiare la tattica insieme al suo angolo“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Anche il primo set è stato equilibrato. Draper è stato bravissimo ad accelerare quando ha capito che si stava entrando nel terreno di Musetti. Forse il difetto è stato che Lorenzo non è stato così cattivo e determinato nel tie-break. Prima di Montecarlo pensavo che le cambiali sull’erba potessero ricacciare Musetti indietro in classifica, ma adesso è un altro giocatore. Se mantiene questo atteggiamento, alle ATP Finals ci va in ciabatte in questo contesto di tennis“.

L’esperto di tennis ha poi esaltato il britannico, che domani giocherà l’atto conclusivo sulla terra rossa della capitale spagnola contro il norvegese Casper Ruud: “Atleticamente penso che Draper possa essere il meglio che ci sia attualmente nel circuito. Ieri stava calando, ma da 1000 andava a 900. La stanchezza è stata indotta da Musetti, che lo ha portato al limite. L’azzurro lo ha messo proprio alla frusta.

Draper è ambizioso, vuole arrivare in alto e ha spiegato che si ispira a Nadal. Sta studiando da Sinner. Quelli come Draper sono i nuovi ‘pallettari’. Questi non sbagliano mai, ma tirano anche forte. Per questo dico che sta studiando da Sinner, perché il rendimento è molto alto”.

Un passaggio anche su Carlos Alcaraz, che ha saltato il Masters 1000 di Madrid per un problema fisico e che dovrebbe tornare in scena agli Internazionali d’Italia, che scatteranno mercoledì 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma: “Ho visto video di Alcaraz in allenamento e spingeva forte, quindi penso che a Roma ci sia“.