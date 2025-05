Lorenzo Musetti è il sesto italiano a diventare top10 nel ranking ATP! Gli illustri predecessori

Lorenzo Musetti ha raggiunto uno degli obiettivi più importanti della carriera di una tennista: entrare nella top-10 del ranking ATP. Il tennista italiano si è garantito l’ingresso nell’elite mondiale dopo aver sconfitto l’australiano Alex de Minaur ed essersi meritato la qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, dopo che un paio di settimane fa si era spinto fino all’atto conclusivo a Montecarlo. Il momento è davvero eccezionale per il toscano, che si è virtualmente issato al nono posto della graduatoria internazionale con 3.350 punti all’attivo.

Soltanto uno tra il russo Daniil Medvedev (decimo con 3.290) e il norvegese Casper Ruud (quattordicesimo con 2.915), che si fronteggeranno in uno scontro diretto nella giornata odierna, potrebbe eventualmente superarlo nei prossimi giorni. Il 23enne, ora atteso dall’incrocio con la rivelazione canadese Gabriel Diallo, scavalcherebbe il danese Holger Rune in caso di semifinale e supererebbe de Minaur con l’eventuale approdo in finale, mentre vincendo il torneo diventerebbe addirittura numero 5 balzando davanti al britannico Jack Draper e al serbo Novak Djokovic.

Lorenzo Musetti è diventato il sesto italiano a entrare nella top-10 da quando esistono le classifiche stilate con il computer (23 agosto 1973). Il primo fu Adriano Panatta, che raggiunse come miglior risultato la quarta piazza il 24 agosto 1976, seguito da Corrado Barazzutti (numero 7 il 21 agosto 1978). Si dovette poi aspettare Fabio Fognini, che si spinse fino alla nona posizione il 15 luglio 2019. Matteo Berrettini raggiunse il suo apice il 31 gennaio 2022, quando fu numero 6 del circuito. Jannik Sinner è invece numero 1 del mondo da ormai un anno.

ITALIANI IN TOP-10 RANKING ATP

Adriano Panatta (miglior risultato: numero 4 il 24 agosto 1976)

Corrado Barazzutti (miglior risultato: numero 7 il 21 agosto 1978)

Fabio Fognini (miglior risultato: numero 9 il 15 luglio 2019)

Matteo Berrettini (miglior risultato: numero 6 il 31 gennaio 2022)

Jannik Sinner (miglior risultato: numero 1 il 28 aprile 2025)

Lorenzo Musetti (miglior risultato: numero 5-10 il 5 maggio 2025)