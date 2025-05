Chi è Gabriel Diallo, il lucky loser che affronterà Musetti ai quarti a Madrid. Precedenti sul cemento

Lorenzo Musetti ha strapazzato il greco Stefanos Tsitsipas e l’australiano Alex de Minaur al Masters 1000 di Madrid, meritandosi così la qualificazione ai quarti di finale sulla terra rossa della capitale spagnola. Il tennista italiano sta giocando con grandissima autorità nella capitale iberica e sta dando continuità all’atto conclusivo raggiunto un paio di settimane fa a Montecarlo, riuscendo a entrare nella top-10 del ranking ATP per la prima volta in carriera.

Il toscano ha sfoggiato un gioco davvero eccellente e sta inscenando una bella cavalcata, il tabellone si sta rivelando molto interessante e ci sono tutte le carte in regola per inseguire un risultato davvero di lusso. Il prossimo avversario è infatti alla portata del nostro portacolori, ma il canadese Gabriel Diallo non va assolutamente sottovalutato perché sta giocando il miglior torneo della carriera e sta attraversando uno stato di forma davvero eccezionale.

Il 23enne sta giocando da lucky loser: nelle qualificazioni, infatti, aveva regolato lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran per 6-3, 6-3, ma poi aveva perso contro il croato Borna Coric per 6-3, 7-6(6). Visti i vari forfait alla vigilia dell’evento, il nordamericano è stato ripescato nel tabellone principale nello spicchio caratterizzato dalla rinuncia di Carlos Alcaraz e si è trasformato: ha prevalso sul belga Zizou Bergs in due set, poi ha avuto la meglio sul polacco Kamil Majchrzak al terzo set, ha recuperato il quotato britannico Cameron Norrie e ieri si è imposto in rimonta sul bulgaro Grigor Dimitrov (numero 15 del seeding).

Il grande exploit ha permesso a Gabriel Diallo di scalare ben 24 posizioni virtuali nel ranking ATP e al momento sarebbe numero 54 del mondo con 995 punti all’attivo. Figlio di mamma ucraina e papà ghanese, vanta come miglior risultato sul circuito maggiore la finale del torneo ATP 250 di Almaty nel 2024, persa contro il russo Karen Khachanov. Negli Slam si è spinto fino al terzo turno agli US Open nel 2024, mentre pochi mesi fa giunse al secondo turno degli Australian Open (ko contro Khachanov dopo aver regolato Luca Nardi al quinto set).

Quello di Madrid è un vero e proprio exploit dopo le eliminazioni nelle qualificazioni a Montecarlo e Barcellona, mentre nei Masters 1000 di Miami e Indian Wells si fermò sempre agli ottavi contro il francese Arthur Fils. Ha ottenuto la vittoria più importante della propria carriera proprio contro Lorenzo Musetti: nella fase a gironi della Coppa Davis 2023, infatti, Diallo si impose con uno schiacciante 7-5, 6-4 sul cemento indoor di Bologna, tra dopo aver vinto il trofeo nella stagione precedente.

L’Italia perse quel confronto per 3-0 (Lorenzo Sonego si inchinò contro Alexis Galerneau, Simone Bolelli e Matteo Arnaldi si arresero a Galerneau e Vasek Pospisil), poi servirono le vittorie contro Cile e Svezia per superare il turno: fu l’inizio della cavalcata che portò alla conquista dell’Insalatiera. L’altro precedente risale a pochi mesi fa: il 2 gennaio 2025 Musetti ebbe la meglio per 6-4, 6-3 negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong.