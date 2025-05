Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP? Top10 sicura, ma c’è Djokovic nel mirino a Madrid!

Il successo odierno sancisce l’aritmetico ingresso, per la prima volta in carriera, di Lorenzo Musetti nella top ten ATP a partire da lunedì 5 maggio: saranno due gli azzurri tra i primi 10 al mondo agli Internazionali d’Italia, in programma a partire dalla prossima settimana a Roma.

Lorenzo Musetti si trovava all’11° posto del ranking ATP nell’aggiornamento rilasciato lunedì 21 aprile: l’azzurro era a quota 3200, ma sulla terra battuta madrilena, in altura, l’azzurro fu eliminato all’esordio nel 2024, (10 punti) e poi prese parte al Challenger di Cagliari, giungendo in finale e conquistando 90 punti.

Il toscano scarterà il torneo sardo il 5 maggio, ma recupererà i 50 punti di Buenos Aires 2025: Musetti dopo l’ingresso ai quarti si trova a quota 3350 punti, al 9° posto virtuale, ma potrà essere scavalcato, nella peggiore delle ipotesi, soltanto da uno tra il russo Daniil Medvedev ed il norvegese Casper Ruud, avversari ai quarti.

L’azzurro, però, potrebbe spingersi ben oltre: l’approdo in semifinale varrebbe quota 3550 e l’ottavo posto virtuale, mentre l’ingresso in finale lo porterebbe a quota 3800 ed al settimo posto virtuale, infine la vittoria del torneo lo farebbe issare a 4150, al quinto posto virtuale, con sorpasso sul serbo Novak Djokovic, fermatosi a 4130.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 21 aprile: 3200 punti, 11° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 3350 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3550 punti, 8° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3800 punti, 7° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4150 punti, 5° posto virtuale.