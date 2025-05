Ambesi: “Sinner si è allenato ad una certa ora per un motivo. Cinà ha un QI elevato. 7 italiani al 2° turno? Ci si aspettava di più”

Massimiliano Ambesi ha fatto un punto della situazione sulla seconda giornata degli Internazionali d’Italia in occasione dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Tre delle cinque wild-card hanno superato il turno, sono venute meno la più anziana e la più giovane. Per Gigante è una buona soddisfazione, il fatto di avere sette italiani al secondo italiano è abbastanza positivo ma le aspettative erano superiori. Sono segnali, per il momento si riscatta quanto successo nelle qualificazioni che sono state asfittiche in termini di risultati. Ben undici qualificati su sedici hanno passato il primo turno, è tanto“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito nella propria analisi, soffermandosi in particolar modo sugli italiani che hanno calcato la terra rossa del Foro Italico: “Bellucci è da diverse settimane in evidente difficoltà, c’è stata la rincorsa alla top-100 e una volta entrato ha fatto fatica a vincere partite. Non lo davo favorito ieri. Su Cobolli-Nardi ci sono risvolti psicologici che partono da lontano, mentre Fognini ha affrontato un giocatore che stava bene e quindi poteva starci la sconfitta, anche se il secondo set stava svoltando per lui. Cocciaretto non poteva fare nulla con Swiatek“.

Non si sa ancora a che ora giocherà Jannik Sinner nella giornata di sabato 10 maggio, ma alcune voci parlano di un debutto previsto alle ore 19.00, con annessa diretta tv su Rai 2: “Questa è un’opportunità per Rai, spesso ci si lamenta che il tennis non vada in chiaro. L’allenamento di Sinner sul Centrale è legato probabilmente alla certezza di giocare la prima partita in quella condizione“.

Un passaggio anche sulle giovani promesse del circuito internazionale: “Sono ragazzi con colpi, qualcuno sa rimanere meglio in campo rispetto agli altri e Cinà mi sembra quello con il QI più elevato, ma ci vuole del tempo. È normale che possono perdere partite, mi pongo il quesito su quanto sia funzionale alla loro crescita fare queste esperienze, probabilmente lo è tanto anche se ho letto che alcuni non sono d’accordo con questa posizione. Si vedono i mezzi, la stoffa c’è per Cinà e per altri, Fonseca lo metto un pochino più avanti per mille motivi“.