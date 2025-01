Il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open: Sinner si conferma, scalata di Sonego, Passaro nell’elite

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella finale degli Australian Open 2025, il primo Slam della stagione di tennis che si disputa sul cemento di Melbourne. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante, acceso e molto intenso tra il numero 1 del mondo e il numero 2 del ranking ATP.

Il fuoriclasse altoatesino scenderà in campo domenica 26 gennaio (ore 09.30) con il chiaro intento di difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa e per ampliare il margine nei confronti proprio del tedesco: il 23enne annovera 11.130 punti alla vigilia dell’atto conclusivo in terra oceanica e in caso di apoteosi volerebbe a quota 11.830, mentre il teutonico insegue a quota 8.135 e in caso di successo andrebbe a 8.835.

Quale sarà la posizione degli altri italiani nel ranking ATP al termine degli Australian Open? Lorenzo Musetti ha perso un paio di posizioni rispetto all’inizio del torneo ed è 17mo con 2.650 punti. Matteo Berrettini ha scalato una posizione ed è 33mo con 1.430 punti appena davanti a Flavio Cobolli (1.392, retrocesso di due piazze rispetto a settimana scorsa). Lorenzo Sonego ha raggiunto i quarti di finale in Australia e ha scalato ben venti posizioni, portandosi al 35mo posto (1.376 punti).

Matteo Arnaldi ha perso una posizione ed è 40mo (1.265), mentre Luciano Darderi è scalato indietro di due ed è 47mo (1.183). Francesco Passaro ha scalato ben quattordici posizioni con il secondo turno raggiunto agli Australian Open ed è 90mo, subito alle spalle di Fabio Fognini. Gli italiani in top-100 sono undici, visto che nell’elite del tennis internazionale ci sono anche Luca Nardi (83mo) e Mattia Bellucci (98mo). Di seguito il quadro dettagliato del ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open 2025.

RANKING ATP ITALIANI DOPO GLI AUSTRALIAN OPEN 2025

1. Jannik Sinner 11.130 (11.830 se vince gli Australian Open)

17. Lorenzo Musetti 2.650

33. Matteo Berrettini 1.430

34. Flavio Cobolli 1.392

35. Lorenzo Sonego 1.376

40. Matteo Arnaldi 1.265

47. Luciano Darderi 1.183

83. Luca Nardi 677

89. Fabio Fognini 637

90. Francesco Passaro 629

98. Mattia Bellucci 605