Kvitova si ritira a Roma: già sicura l’avversaria di Jasmine Paolini nell’eventuale terzo turno

Jasmine Paolini farà il proprio esordio quest’oggi negli Internazionali d’Italia 2025 a Roma. Sul Centrale del Foro Italico, la n.5 del mondo affronterà la neozelandese Lulu Sun, sfida valida per il secondo turno dell’evento sulla terra rossa capitolina.

Per Paolini un incontro alla portata, sulla carta, ma si sa quanto possa essere insidiosa la prima uscita, al cospetto di una giocatrice che ha già potuto testare in partita le condizioni del campo da gioco. Sarà interessante verificare quale sarà l’approccio di Jasmine, che vorrebbe fare strada in questo torneo anche per “monetizzare” in classifica, in vista delle cambiali “salate” che presto arriveranno.

Il pensiero va ai punti in scadenza delle finali del Roland Garros e di Wimbledon dell’anno scorso. A proposito di percorso, si sa già il nome dell’avversaria eventuale che la toscana incontrerà nel terzo turno. Se l’azzurra dovesse battere Sun, infatti, si troverebbe al cospetto della tunisina Ons Jabeur.

Era previsto quest’oggi a Roma la sfida affascinante tra la tennista nordafricana e la ceca Petra Kvitova, un incrocio tra due giocatrici dal curriculum prestigioso. Per l’infortunio di Kvitova, però, Jabeur avrà accesso diretto al terzo round senza giocare. Pertanto, Jasmine potrebbe ritrovarsi un’avversaria di grande qualità e temibile, tra l’altro anche lei molto condizionata dai problemi fisici. Viene in mente proprio l’ultima sfida tra l’azzurra e Ons a Miami quest’anno, quando la tunisina è stata costretta a ritirarsi dopo sette game disputati nel primo parziale. Il bilancio dei precedenti è di 2-2.