LIVE Musetti-De Minaur, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’ottavo è la chiave per aprire la cassaforte del tabellone

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo ottavo di finale del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Lorenzo MUSETTI e Alex De Minaur, rivincita della semifinale di Montecarlo vinta al tie-break decisivo dall’azzurro.

Dopo un’altra grande vittoria contro Tsitsipas ecco che l’azzurro vuole nuovamente issarsi in quarti di finale in un torneo di questa caratura in questa stagione che sin qui l’ha portato dove mai era arrivato: in top 10. Per confermarla serve una vittoria anche oggi, contro un giocatore che fa della solidità la sua virtù migliore. Musetti tuttavia ha sconfitto Etcheverry al primo turno e Tsitsipas. Ormai l’azzurro ha raggiunto uno status per cui è difficile che ceda il passo contro giocatori meno quotati di lui.

Vincendo oggi supererebbe virtualmente di nuovo Daniil Medvedev, ma sarà una bagarre fino all’ultimo punto questa settimana per chiudere all’interno dei primi 10 del mondo. Il lato psicologico giocherà il suo ruolo nella partita. De Minaur ha perso da Musetti la ultime due volte che si sono incontrati, sull’erba del Queen’s e qualche giorno fa nel Principato.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale di Madrid tra Lorenzo MUSETTI e Alex De Minaur. Si parte non prima delle 21:30 dopo il match proprio di Medvedev, che interessa all’azzurro in chiave classifica. Vi aspettiamo!