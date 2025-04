Come cambia il tabellone di Musetti a Madrid con l’eliminazione di Zverev. Fritz la testa di serie più alta

Cambia molto, anzi, cambia tutto, nel tabellone del Masters 1000 di Madrid dopo l’uscita di scena di Alexander Zverev. Il numero 1 del seeding è fuori dall’evento iberico: questo comporta che, lungo il tabellone, cambi la testa di serie più alta rimasta.

Allo stato attuale delle cose, si tratta di Taylor Fritz, anche se l’americano deve ancora giocare il suo match di ottavi di finale della parte alta. Ed è un confronto tra i più difficili possibili sul rosso, anche se finora il norvegese Casper Ruud non si è particolarmente distinto per costanza di rendimento nel 2025.

La parte alta ha già, come quarto, quello tra l’argentino Francisco Cerundolo e il ceco Jakub Mensik, mentre l’altro uscirà dai confronti Fritz-Ruud e Medvedev-Nakashima (quest’ultimo in corso nel momento in cui queste parole vengono scritte). Diversa, invece, la situazione della parte bassa.

C’è Lorenzo Musetti, che può decisamente sognare in grande. Con un problema non da poco, però: l’avversario. L’australiano Alex de Minaur è fuor di dubbio uno dei due più difficili di questa parte del tabellone, in quello che è un remake della semifinale del Masters 1000 di Montecarlo vinta dal toscano. Per lui, ai quarti, la prospettiva di Dimitrov o Diallo e, chissà, di una semifinale nella quale i nomi candidati rimasti sono Draper, Paul, Tiafoe e Arnaldi. Che, per lo status raggiunto dal classe 2002 di Carrara, non hanno niente di impossibile, anzi.