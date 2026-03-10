Beach Soccer, i convocati dell’Italia per il raduno di Tirrenia: 27 i convocati del maxi gruppo azzurro

Dopo il trionfo europeo dello scorso anno, la nazionale italiana di beach soccer torna a radunarsi. Il ct Emiliano Del Duca ha infatti reso nota la lista dei convocati per il prossimo raduno, in programma a fine marzo.

Il ritrovo si svolgerà al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa) dal 23 al 27 marzo, con 27 giocatori impegnati. Un maxi gruppo, con 5 portieri e 22 giocatori di movimento: tanti di questi, ben 12, molto giovani; nati infatti dal 1° gennaio 2005 in poi.

Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati, non mancano i leader azzurri come: Casapieri, fra i pali, Fazzini, Sassari e Remedi.

Portieri: Gabriele Barbagallo (Melilli), Tommaso Bernardeschi (23-26 marzo), Leandro Casapieri (26-27 marzo), Nicolò Giordani (Castel di Lama), Cristian Marra (Battipagliese);

Difensori: Orazio Campagna (Leonzio), Giuseppe Magnolia (Rione Terra), Nicolò Melli, Francesco Mogavero (Forte Querceta), Amir Shalabi (Spes Mundial);

Esterni: Ovidio Alla (Hermes Giuliano di Roma), Alessandro Andriani (Pescatori Ostia), Cristiano Candarella, Tommaso Fazzini (Forte dei Marmi), Gianmarco Genovali (Fratres Perignano), Emanuele Giusti (Ostiantica), Diego Muraca (Icierre Lamezia), Federico Reggio (Monte San Biagio), Riccardo Reggio (Hermes Giuliano di Roma), Luca Remedi (Fratres Perignano), Emiliano Sannibale (Spes Mundial), Samuele Sassari (Savona), Leonardo Tararà (Urbino Taccola);

Attaccanti: Damiano Brugi (Pescatori Ostia), Marco Giordani (Fratres Perignano), Matteo Santini (Eis Versilia), Fabio Sciacca (Giarre Calcio).

Staff – Commissario tecnico: Emiliano Del Duca; Capo delegazione: Ferdinando Arcopinto; Segretario: Sabrina Filacchione; Assistenti allenatori: Simone Feudi e Michele Leghissa; Preparatore atletico: Paolo Larocca; Preparatore dei portieri: Antonino Nosdeo; Medici: Vito Caiolo e Riccardo Pella; Fisioterapisti: Matteo Giorcelli e Dario Colosimo.