F1, nuovo ribaltatone in casa alpine. Via Jack Doohan ed arriva Franco Colapinto

Franco Colapinto torna in Formula 1. La notizia era ormai nell’aria da giorni e anche le parole di Flavio Briatore prima del GP di Miami non avevano fatto altro che confermarla. Adesso è arrivata anche l’ufficialità, con l’argentino che sostituirà Jack Doohan a partire da Imola, diventando così il secondo pilota dell’Alpine insieme a Pierre Gasly.

Nel giro di poche ore è il secondo grande scossone all’interno della scuderia francese. Infatti ieri sera Oliver Oakes aveva deciso di rassegnare le proprie dimissioni dal ruolo di team principal, con Flavio Briatore, già Executive Advisor del team, a prendere per il momento le sue funzioni e responsabilità.

Briatore ha preso subito una decisione importante in ambito piloti, affidandosi al 21enne argentino, che fa il suo ritorno nel Mondiale dopo la parentesi della scorsa stagione in Williams, quando era entrato anche quella volta in corsa al posto di Logan Sargeant. Dopo l’esperienza in Williams, partita bene, ma poi chiusa con troppi incidenti e qualche incertezza, Colapinto non è riuscito a trovare un sedile fin da subito in questa stagione, diventando terzo pilota Alpine, ma con il pensiero che il suo ritorno fosse praticamente certo.

Colapinto è certo di correre con l’Alpine per almeno i prossimi cinque Gran Premi. L’esordio sarà dunque ad Imola, poi Montecarlo, Spagna, Canada ed Austria. Al termine di queste cinque gare Alpine valuterà e prenderà una decisione (potrebbe anche arrivare prima) se continuare con Colapinto e ribaltare ancora nuovamente tutto con un ritorno, al momento decisamente improbabile, di Doohan.